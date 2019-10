El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no hay “borregos” ni ciudadanos “imaginarios” a quienes los partidos llevaban a votar para hacer ganar elecciones.

Cuestionado acerca de que ayer en la asamblea de Morena en Naucalpan se descubrió que a militantes se les daba un papel para recordarles que debían votar por la actual dirigente, Yeidckol Polevnsky, el presidente López Obrador dijo que antes pudo haber sucedido esto, pero en los partidos —consideró— ya no puede haber esas prácticas.

“Pueden hacer eso, aceptando sin conceder, porque no tengo elementos para juzgar y además ni debería meterme, pero sí es importante la reflexión de fondo. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos: ¿a dónde van? ¿por quién votar?”, dijo López Obrador mientras hacia una onomatopeya de un borrego.

“Ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo. Eso es lo más importante, es en lo que más hemos avanzado".

“Si no fuese así yo estaría en el piso, porque los conservadores no se resignan, se resisten, no aceptan los cambios, siguen atacando un día sí y el otro también, y la gente nos apoya y por eso nos mantenemos. Es otra realidad”, dijo López Obrador.

[email protected]