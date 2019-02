El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que su gobierno no tomará represalias contra las empresas de energía que tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que a su juicio no están dando resultados. El Primer Mandatario dijo que no habrá demandas en su contra ni actos “leguleyos”, pues sólo pretende “moralizar” a las empresas para que no cometan actos de corrupción.

Luego de que el corporativo de Grupo Carso, del ingeniero Carlos Slim, dijo el lunes en un comunicado que no está dispuesto a modificar los términos de los contratos que adquirió para operar gasoductos, AMLO dijo que esa empresa está en su derecho, y el gobierno hará lo que le corresponde.

“No va a haber sanciones. No somos leguleyos. Este es un asunto de Estado que tiene que ver con la moral de quienes formamos parte de la sociedad mexicana, tiene que ver con la dimensión ética de empresas y de gobierno, no es un asunto legal. Que nadie se espante, que nadie se inquiete, ni se ponga nervioso, se van a respetar los contratos, porque son compromisos que se formaron en situaciones muy especiales”, aseveró López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Destacó que con sus declaraciones del lunes, cuando reveló los nombres de las empresas Carso; IEnova y TransCanada que a su juicio no ofrecen resultados, no pretendió iniciar un juicio legal contra dichos consorcios, únicamente “moralizarlos”.

“Lo que hice ayer fue un llamado a que pueda haber un entendimiento respetando los contratos. Yo no me voy a poner a pelear con las empresas (porque) tienen muy buenos abogados, que han sacado de la cárcel a gente que uno pensaría que no iban a poder salir, o son abogados que son tan buenos que evitan de ir a la cárcel los que deberían. No es eso, es otra cosa: es moralizar al país.

“Es voluntario, no tiene por qué haber ningún problema, hasta se pueden ahorrar los honorarios de los abogados porque no va a haber demandas. (Las empresas pueden) ayudar en la reparación del daño, voluntariamente, eso es lo que se puede hacer: persuadirlos, convencerlos, de que así se contribuye a sacar adelante al país. No es apostar solo a la legalidad. El problema es la inmoralidad”, afirmó.

El titular del Ejecutivo reiteró que irá a buscar a los propietarios y representantes de las empresas con contratos de la CFE, para que se comprometan a ofrecer resultados. Destacó que no vetará en su gobierno a ninguna empresa, salvo que no hayan cumplido con su responsabilidad.

En tanto, Obrador insistió en que el comportamiento de los mercados financieros del país ha sido bueno, y afirmó que aun cuando su plan de combate a la corrupción tenga efectos en la Bolsa Mexicana de Valores, no dará marcha atrás en dicho proyecto para impedir actos ilegales en el gobierno.

