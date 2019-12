El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunciaron este domingo la reconstrucción de la carretera que va de Minatitlán a Hidalgotitlán, en el extremo sureste del estado.

“Con está grande noticia, estaremos con usted siempre, presidente”, dijo el mandatario estatal ante el aplauso de los asistentes.

En su intervención, López Obrador detalló que la construcción del camino se hará siguiendo el mismo esquema en Oaxaca, donde la comunidad se encarga de la obra y el gobierno del financiamiento.

“Lo vamos a hacer con la participación de la gente. Lo vamos a hacer de concreto. Lo estamos haciendo así en Oaxaca”, dijo el Presidente.

Además, el gobernador anunció una serie de programas sociales que a nivel estatal respaldarán Sembrando Vida.

En Veracruz, explicó García, se apoyará a la mujeres emprendedoras con 5,000 pesos que den un valor agregado a los productos que se den a partir de la siembra.

Otro programa satélite será el apoyo de 8,000 pesos mensuales a familias a través de módulos de autosuficiencia alimentaria.

En el estado, se instalarán 7,300 módulos en zonas marginadas de Veracruz.

Hoy, es el último día de gira del presidente López Obrador por la entidad, luego que el sábado visitó a integrantes del consejo técnico de Sembrando Vida a quienes pidió doblar los esfuerzos para implementar el programa.

También, pidió transmitir a los beneficiarios del programa ocupar responsablemente los recursos y no con otros fines.

No reelección

López Obrador reiteró que no se aferrará al poder, pues respeta el principio de la no reelección, y acelerará el proceso de transformación del país para que quede "apuntalada" al concluir su mandato en 2024.

Al enumerar los apoyos sociales que su gobierno ha entregado para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, varias voces del público clamaron al madatario a que busque la reelección.

Sin embargo, López Obrador, reiteró varia veces su negativa, al reafirmar que sus principios son maderistas, y se comprometió a no reelegirse.

"No, no va a haber reelección porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo hice el compromiso de nada más estar hasta 2024", contestó el Presidente.

"Imagínense lo que dirían mis adversarios: ‘¿cómo va a seguir, si ya está chocheando?". Incluso, López Obrador hizo un exhorto a respetar el principio democrático de la no reelección, "no hay que tenerle mucho apego al poder”, señaló.

El Ejecutivo federal argumentó que el poder debe ser una herramienta de humildad y que sólo puede ser una virtud cuando se pone al servicio de la gente.

Durante su gira por Chiapas, Tabasco y Veracruz, López Obrador fue interpelado por los asistentes, quienes le externaban su apoyo para un segundo mandato.

No obstante, el Presidente destacó que dejará apuntalada la transformación del país y los apoyos del bienestar, y aseguró que en cinco años espera regresar a los sembradíos para ver su desarrollo, como herencia para generaciones futuras.