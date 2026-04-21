T-MEC, buenos augurios; lastres pendientes

Arrancaron formalmente las conversaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC.

México y Estados Unidos llegan a la cita con avances importantes en un porcentaje elevado de los temas que les interesan, aunque en el porcentaje minoritario están los más espinosos y previsiblemente, los más difíciles por superar.

Hay buenos augurios y lastres pendientes.

Llegó a México, el representante comercial de la Casa Blanca (USTR), Jamieson Greer.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum lo recibió y mantuvieron una reunión.

Posteriormente Ebrard y Greer regresaron al Club de Banqueros para continuar con los trabajos de la segunda ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos, tanto con autoridades mexicanas, como con empresarios de ambos países.

Entre los empresarios que asistieron del lado de mexicano se encuentran el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora; Antonio del Valle Perochena, integrante del Consejo Mexicano de Negocios; Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex; Carlos Hank González, Presidente de Grupo Financiero Banorte.

En estas conversaciones también participaron el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; así como Roberto Lazzeri, director general de Nafin y Bancomext.

Durante la mañana, Ebrard y Greer sostuvieron un encuentro con representantes de la industria automotriz, en el que participaron Rogelio Garza, presidente de la AMIA; Francisco Garza, presidente de General Motors México; Rodrigo Centeno, presidente de Nissan México; y Klaus von Moltke, presidente de BMW México.

También asistieron Miguel Barbeyto, presidente de Mazda México; Daniel Gonzales Luque, presidente de Stellantis México; y Derrick Halvorsen, presidente de Mercedes-Benz México.

Posteriormente, los funcionarios se reunieron con representantes de la industria acerera en México.

En ese encuentro participaron Guillermo F. Vogel, vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris Tubos de Acero de México; Máximo Vedoya, CEO de Ternium México; Raúl M. Gutiérrez Muguerza, presidente del Consejo de Grupo DEACERO; Víctor Martínez-Cairo Gutiérrez, presidente de ArcelorMittal México; y Eduardo Garza T. Junco, presidente de Frisa Industrias Frisa Forjados.

Asimismo, estuvieron Joseph Woldenberg, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Tubacero; Pedro Rivera González, director general de la Compañía Minera Autlán; Luis Alberto Güereca Mada, director general de Gerdau Corsa; Oscar Chahín Sanz, director general de TA 2000; y Salvador Quesada Salinas, director general de Canacero.

Los representantes del gobierno de EU, vienen con temas muy específicos, entre ellos, buscarán cerrar la puerta de México o por lo menos reducir el nivel de importaciones que provienen de Asia, en particular de China y Vietnam.

Y por supuesto, avanzar en el tema de los minerales críticos.

México insiste en la necesidad de eliminar los aranceles unilaterales de EU en contra de México en la industria automotriz, acero y aluminio, y al sector agropecuario.

México llega con buenos augurios, por la posibilidad de alcanzar un acuerdo exitoso.

Pero también llega con lastres muy pesados, generados en políticas y decisiones internas.

Marcelo Ebrard y su equipo han hecho un gran trabajo de conciliación y negociación.

Lo más difícil de remontar será aquello en lo que México no está dispuesto a ceder; ni siquiera a reconocer.

La creciente inseguridad (relacionada con la criminalidad); la incertidumbre jurídica para las inversiones extranjeras; la transformación del sistema judicial; el acoso fiscal, que denuncian las empresas trasnacionales; la posición ideológica en el sector energético, entre otras.

Tal vez, sea lo más difícil de superar, porque México, es decir el gobierno, no lo reconoce e incluso minimiza los temas.

Así llegan las partes a ésta cita que será definitoria del futuro de ambos países y eventualmente de los tres, incluido Canadá. Al tiempo.

Registro de teléfonos móviles, no habrá prórroga: CRT

No habrá prórroga para el registro de las líneas telefónicas móviles advierte la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), presidida por Norma Solano Rodríguez.

Lo dice, a escasos dos meses que termine el plazo y cuando apenas se han registrado 30 millones de líneas, de las 161 millones que existen en el país.

¿Será que el órgano regulador cumpla su palabra y suspenda el acceso a alrededor de 130 millones de líneas telefónicas móviles? Veremos.

Atisbos

Gasolineros, ¿presión fiscal?. Luego de que el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz informara que el 34.5% de los gasolineras del país no cumplen con el precio pactado de venta del diesel y lo ofrecen en más de 28.51 pesos, la Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, lanzó un amago: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisará por qué las gasolineras venden más caro los combustibles. Vaya presión la que recibirán los gasolineros. ¿Se valdrá?