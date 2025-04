Ya párele Mr. Trump

El presidente de EU, Donald Trump, se ha cansado de amenazar, criticar y denostar a los mexicanos indocumentados, al gobierno de México y al país y no ha habido ninguna respuesta tajante por parte de la presidenta, Claudia Sheinbaum, reclamándole y diciéndole que ya le pare con sus ataques y descalificaciones y respete a México.

Nos ha acusado de ser un país de narcotraficantes, que la mitad del territorio está controlado por el narco y que el gobierno de México es cómplice y protege a los cárteles. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha desmentido todo lo que dice Trump, pero no se ha atrevido a decirle que respete a los mexicanos, a los indocumentados, al gobierno y al país.

Mentira que el gobierno de México tenga una gran relación con EU, la tenemos comercialmente, pero no puede haber una buena relación integral cuando el presidente Trump cada vez que habla de México, habla mal del país. Dice que respeta y admira a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero permanentemente la amenaza con más aranceles. Trump ya le agarró la medida a Claudia y si ésta no cambia la forma en que se está dando la relación, así la va a traer los próximos 4 años.

Trump es menos loco de lo que parece, su estilo de negociar es con amenazas, pero una cosa es amenazar y otra muy diferente descalificar, ofender y denostar a México y a los mexicanos. Si el presidente de cualquier otro país hubiese dicho lo que han dicho Trump y sus secretarios sobre México, ya hubiese habido un reclamo oficial, a Trump el gobierno y la presidenta le tienen miedo.

Sin lugar a duda, la relación comercial con ese país es fundamental para nuestra economía y hasta hace unas semanas, pensaba que el gobierno mexicano y la presidenta habían manejado muy bien la relación, ahora no estoy tan seguro, pienso que tanto ella como los negociadores se han visto demasiado temerosos y Trump ya les agarró la medida. Si Claudia no le pone un alto a Trump en sus ataques al gobierno y al país, no tendrá la fuerza para hacer una buena negociación comercial.

Es cierto que el éxito o fracaso del sexenio de Claudia Sheinbaum depende de una buena negocia comercial con EU, pero esta no se dará si Trump no respeta a su gobierno y al país. No es cuestión de una relación de ojo por ojo en aranceles, una decisión así a los únicos que afectaría sería a los consumidores de ambos países, se trata de fijar reglas de respeto para poder sentarse a negociar con dignidad. Es urgente que la presidenta Claudia Sheinbaum le diga al presidente Trump, ya párele con sus amenazas y descalificaciones.