Oceanía: el nuevo horizonte para la diversificación comercial de México

Las relaciones comerciales entre México y los países de Oceanía, particularmente Australia y Nueva Zelanda, han mostrado un desarrollo más moderado en comparación con los vínculos que mantiene nuestro país con Norteamérica, Europa o Asia. No obstante, la firma y entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), del cual México es parte, abrió nuevas oportunidades para profundizar la cooperación económica con estas naciones en sectores estratégicos.

Australia y Nueva Zelanda representan un mercado de más de 35 millones de personas, con un importante poder adquisitivo —lugar 25° y 39° a nivel mundial por PIB per cápita respectivamente — y con estándares regulatorios de vanguardia. Los dos países se han consolidado como actores clave en el comercio internacional, particularmente en agroindustria, minería, energías limpias y biotecnología, pilares de sus exportaciones.

México, por su parte, cuenta con fortalezas industriales que responden precisamente a la demanda internacional de estos mercados, como la producción automotriz, desde autopartes hasta vehículos completos, productos farmacéuticos y equipos médicos. Este escenario refleja una clara complementariedad entre nuestras economías y una oportunidad tangible para ampliar el intercambio bilateral.

En este contexto, el CPTPP debe consolidarse como una plataforma estratégica para impulsar el comercio, el desarrollo tecnológico y las cadenas de valor en la región. Es importante aprovechar las disposiciones en materia de reducción de aranceles, comercio digital, servicios e inversión que favorezcan a las empresas mexicanas en diversificar sus exportaciones y participar en sectores de alto valor agregado.

Desde el COMCE, hemos identificado tres áreas prioritarias de oportunidad con Oceanía: agroindustria y alimentos, energía y sostenibilidad, e innovación y educación.

En primer lugar, México cuenta con ventajas competitivas en productos agroalimentarios como tequila, mezcal, cerveza y alimentos procesados, todos con una demanda creciente en los mercados australiano y neozelandés. A su vez, Oceanía ofrece lácteos, carnes premium, granos y vinos de alta calidad, que podrían complementar la oferta mexicana y fortalecer la presencia de productos alimentarios, gourmet y de nicho en nuestro país.

En materia energética, Australia y Nueva Zelanda lideran proyectos en energías limpias y tecnologías para la descarbonización. México, con su industria automotriz, su avance en movilidad eléctrica y su potencial en energías renovables, puede integrar cadenas de suministro compartidas en áreas como hidrógeno verde, gestión de agua y minería responsable. La cooperación en estas áreas no solo fortalecería nuestras industrias, sino que contribuiría al cumplimiento de metas globales de sostenibilidad.

Finalmente, Australia y Nueva Zelanda destacan por la calidad de su sistema educativo, su liderazgo en biotecnología y el desarrollo de servicios digitales. México, por su parte, ha consolidado talento especializado atrayendo inversión tecnológica, lo cual abre un espacio ideal para proyectos conjuntos en innovación, intercambio académico y crecimiento de sectores como fintech, comercio electrónico y turismo interesado en la cultura mexicana.

El comercio entre México y Oceanía es todavía incipiente, pero el CPTPP y la creciente complementariedad económica ofrecen una ventana de oportunidad única. Australia y Nueva Zelanda pueden convertirse en socios de alto valor para la diversificación de nuestras exportaciones. El desafío consiste en transformar las relaciones diplomáticas cordiales en estrategias empresariales concretas. En este esfuerzo, el COMCE tiene la capacidad de articular sinergias entre gobierno, sector privado y academia, para que México capitalice plenamente el potencial de estos mercados lejanos en distancia, pero cercanos en visión, apertura comercial, innovación, progreso y sostenibilidad.

*Presidenta del Comité Bilateral México-Australia-Nueva Zelanda del COMCE.