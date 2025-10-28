Morena: ¿Confunde magnesia con gimnasia?

Observador de China desde 1997, cuando Deng Xiaoping, asumió el poder y puso en marcha la liberalización de la economía socialista e inició la reforma política, en 1998 constaté como en 21 años, habían pasado a la clase media 350 millones de personas.

Atestigüé, al mismo tiempo, que para sustentar el crecimiento de 10 por ciento anual enviaron millones de jóvenes a estudiar en las mejores universidades de Occidente, pero ejerciendo eficaz, enérgica y disciplinada administración sobre la nueva sociedad China.

Uno lee que en México descarados exalcaldes morenistas con vocación caciquil cierran el paso a todos sus compañeros y se pregunta si el PPC habría tenido éxito si localmente tuviera un herradero y si habría durado 76 años en el poder. Vale preguntar porque Morena presume de ser de izquierda. No es crítica, es pregunta.

SEMAR sí procede contra mandos

Se reveló que las cuatro investigaciones internas en SEMAR por peculado, cohecho y administración fraudulenta iniciadas en 2024 sobre el huachicol fiscal han derivado en sanciones a dos marinos de alto rango.

Válido el argumento de la secrecía en la investigación, “pues se corre el riesgo de que la delincuencia organizada conozca los nombres de los encargados del control institucional, poniendo en riesgo su vida, integridad física y la de sus familias”.

Al actuar contra la corrupción, sin duda, encontrará pistas de los políticos y empresarios que tejieron la red de complicidades con el Cártel Jalisco Nueva Generación y en su intento de limpiar la imagen, pone en un brete a la FGR, pues no podrá posponer indefinidamente judicializar la información que tiene.

No acosen con politiquería a García Harfuch

Es obvio que la sociedad política da trato especial al titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como lo es que el funcionario busque el respaldo social de la política del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El formidable aparato de inteligencia a disposición del gabinete de seguridad es una de las razones por las cuales tantos le dan trato preferente y hace bien García

Harfuch en dedicarse a lo suyo: ganar simpatía para la transexenal lucha contra el crimen organizado.

Es una tontería involucrarlo en la politiquería de la sucesión. Él sabe, y lo sabe bien, que de los resultados de su trabajo depende su futuro y que, después de todo, su futuro lo decidirá la Presidenta, a quien ha servido con impecable lealtad.

NOTAS EN REMOLINO

Quizá debería el Gobierno de la República reconsiderar algo de ingeniería financiera para resolver la crisis de los productores agrícolas, por la sencilla razón de que la visión de los precios de garantía fijos encaja en una realidad que ya se fue y que nunca se podrá competir con los agricultores de Estados Unidos, a quienes el “farm bill” entregó 9,300 millones de dólares en 2024, casi 200 mil millones de pesos... ¿Récord? En CDMX hubo 2,600 casos de despojo. La autoridad resolvió 50 a favor de los propietarios ... Una de los mejores principios gerenciales, útil en política, es aquel que dice que: “La más elevada muestra de lealtad es jugarse el empleo diciendo siempre la verdad a su jefe” ...