Misión cumplida: los duros de la CNTE

Al levantamiento del plantón de casi un mes, con el que las rijosas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, ocuparon las calles del Calles del Centro Histórico de CDMX, le llaman repliegue táctico.

Envalentonados, “retuvieron” durante dos horas a funcionarios de Gobernación y de la SEP y perdieron lo ganado, pues de interlocutores casi únicos del Gobierno con el magisterio, y, si bien obtuvieron 800 millones de pesos, la “retirada táctica” tiene tufo de derrota.

Como resultado de su soberbia, los dirigentes de la Coordinadora dejan de ser interlocutores únicos del Gobierno con el magisterio; y parecen no darse cuenta de que, en unas horas, volvieron ser los incómodos agitadores que fácilmente son doblegados por periódicos “cañonazos obregonistas”.

¿Acuerdo sobre bioetanol con Brasil?

Está en Brasil un equipo de Pemex encabezado por Juan Carlos Carpio Fragoso y de Energía encabezado por la Secretaría Luz Elena González para firmar con Petrobras un acuerdo de colaboración para aprovechar el expertise de la petrolera brasileña en exploración y explotación en aguas profundas.

Informó la Presidencia de la República que el acuerdo incluirá el desarrollo del mercado de bioetanol, combustible que se obtiene a través de, entre otros cultivos, de la fermentación de maíz y caña de azúcar, considerado como fuente renovable, alternativa para el petróleo, amigable para el medioambiente.

Los que saben de la industria de la energía se preguntan si el gobierno mexicano tiene recursos para sufragar los grandes subsidios

presupuestales y los incentivos fiscales necesarios, porque advierten que, sin ellos, sale más caro producir un litro de etanol que uno de gasolina.

Cristiada: ¿último alzamiento popular?

Recordó el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano que en 2026 se cumplen 100 años de la Cristiada, informó don Rubén Aguilar.

La decisión del Presidente Plutarco Elías Calles de llevar al extremo la lucha antirreligiosa de prohibir las órdenes religiosas y castigar con cárcel a quien enseñara religión o vistiera hábitos en público, causó la lucha violenta que duró desde 1926 hasta 1929.

Grupos de civiles, mayoritariamente campesinos se levantaron en armas por considerar que el Estado atacaba su identidad y creencias, movimiento calificado por el historiador Jean Meyer como “el último alzamiento popular”.

NOTAS EN REMOLINO

Circulan versiones en el partido en el poder de que los más duros del lopezobradorismo, convencidos de que Estados Unidos ya no es lo que fue, presionan a Palacio Nacional para que confronta el inquilino de la Casa Blanca … El Instituto Nacional de Migración mantiene su errónea resistencia regularizar la permanencia en el país de los migrantes que han quedado varados en México, poniéndoles más trabas que las impuestas por a los migrantes mexicanos …El general Héctor Ávila fue designado Comandante del Ejército por el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo … Cumple ocho meses la huelga del Nacional Monte de Piedad, conflicto que no logra resolver la STPS por la intransigencia del liderazgo sindical … Que haya el presupuesto de la Guardia Nacional dedicado a pagar por “Funerales y gastos de defunción” a las familias de quienes fallezcan en combate muestra el creciente riesgo por la beligerancia del crimen organizado … “Toda persona tiene derecho a su opinión, pero ninguna persona tiene derecho a cambiar los hechos”, dijo Bernard Baruch, asesor de los presidentes estadunidenses desde 1916 hasta 1947 …