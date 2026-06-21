Mundial 2026: horarios y dónde ver los partidos de este lunes 22 de junio

La actividad del Mundial 2026 continúa este lunes 22 de junio con cuatro encuentros que podrían comenzar a definir el futuro de varios equipos en los Grupos I y J. La jornada tendrá como principal atractivo el duelo entre Argentina y Austria, dos selecciones que iniciaron con victoria su participación en la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega fortalecido tras imponerse 3-0 a Argelia en su debut, con una actuación estelar de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Del otro lado estará una selección austriaca que también arrancó con el pie derecho tras vencer 3-1 a Jordania y que busca dar uno de los golpes más importantes de la fase de grupos.

A un día del encuentro, el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, admitió la magnitud del reto que representa enfrentar al vigente campeón del mundo. El estratega aseguró que no ha encontrado debilidades en el equipo argentino y destacó que la Albiceleste es mucho más que Messi, aunque confió en que sus dirigidos puedan competir con valentía y aspirar a una sorpresa.

"Argentina es mucho más que Messi, pero tiene al mejor jugador de todos los tiempos", señaló Rangnick en la previa del encuentro. El técnico consideró que Austria deberá mostrar su mejor versión desde que asumió el cargo para tener posibilidades de obtener un resultado positivo.

El partido adquiere especial relevancia porque ambos equipos llegan empatados con tres puntos en el Grupo J. Una victoria dejaría al ganador muy cerca de asegurar su boleto a los dieciseisavos de final.

Además del choque entre argentinos y austriacos, la jornada incluye los encuentros Francia vs Irak, Noruega vs Senegal y Jordania vs Argelia.

Horarios y dónde ver los partidos del lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria | 11:00 horas | ViX Premium

Francia vs. Irak | 15:00 horas | ViX Premium

Noruega vs. Senegal | 18:00 horas | Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium

Jordania vs. Argelia | 21:00 horas | ViX Premium

Con cuatro partidos repartidos a lo largo del día, la Copa del Mundo inicia una semana decisiva en la que comenzarán a definirse los clasificados a la fase de eliminación directa.