De La Espriella gana presidencia de Colombia en reñida segunda vuelta

El abogado de derecha Abelardo De La Espriella ganó el domingo la Presidencia de Colombia, al superar por un estrecho margen al ⁠izquierdista Iván Cepeda y conquistar a la mayoría de los electores con la promesa de recuperar la seguridad y reactivar la economía, según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional.

Con el 99.94% de las mesas de votación contabilizadas, De La Espriella lograba 49.65% de los votos, mientras Cepeda obtenía 48.70%, una diferencia de 248,201 sufragios, equivalente a menos de un punto porcentual.

La campaña presidencial transcurrió en medio de ⁠una fuerte polarización entre quienes buscaban profundizar los cambios sociales del actual ⁠Gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro y quienes se inclinaban por un cambio de rumbo para recuperar la seguridad y la economía.

De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria y quien se presenta como un "outsider" de la política, se impuso contra los pronósticos iniciales de las encuestas, que anticipaban un triunfo de Cepeda en la primera vuelta, pero terminó superándolo en las dos rondas de votación.

El presidente electo, de 47 años y apodado "El Tigre", propone una política de "mano dura" contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la construcción de megacárceles.

"Todos tenemos que respetar estos resultados electorales. El pueblo colombiano, la manada se pronunció y derrotamos el régimen, a los de siempre, al establecimiento", dijo De La Espriella en un primer mensaje a sus seguidores.

"El mensaje es de unión para rescatar entre todos el país, pero de respeto absoluto por el voto de cerca de 13 millones de colombianos que dijeron sí a la propuesta", aseguró.

De La Espriella también planea bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado hasta en un 40% y relanzar el sector minero-energético mediante la reanudación de la firma de contratos de exploración de hidrocarburos.

"Estamos muy contentos, estamos muy esperanzados, es una campaña que se ha hecho de corazón, una campaña popular, contra todas las maquinarias, contra todos los partidos, contra todo el sistema, y el pueblo ha respondido de manera positiva y espontánea. Estamos celebrando esta nueva esperanza para Colombia", dijo Juan Peralta, un ingeniero químico de 57 años, en la ciudad de Barranquilla.

Petro, el presidente saliente, dijo en su cuenta de X que, por el estrecho margen, no se puede proclamar a un ganador.

"No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces", escribió el mandatario en la red social.

CEPEDA ANUNCIA IMPUGNACIÓN DE MESAS DE VOTACIÓN

El conteo de la autoridad electoral deberá ser validado en un escrutinio realizado por jueces.

El registrador nacional, Hernán Penagos, dijo en una declaración que, después de concluido el conteo preliminar, se inició de inmediato el escrutinio.

Cepeda, un filósofo de 63 años y congresista desde 2010, centró su campaña en la expansión de los programas sociales del actual Gobierno para reducir la pobreza y la desigualdad, y en la promoción del diálogo con grupos armados ilegales.

El candidato de izquierda también planteaba cambios al sistema tributario, incluidos impuestos a altos patrimonios y la reducción de exenciones a grandes empresas, además de acuerdos con partidos y gremios económicos para aprobar sus reformas.

"Estamos al diálogo, estamos dispuestos a la concertación siempre y cuando sea respetuosa, sea auténtica y se plasme en hechos políticos que vayan en bien de la nación y que mantengan el acumulado histórico ⁠que ya hemos logrado", dijo Cepeda en un discurso ante cientos de seguidores.

El político, candidato del Pacto Histórico, anunció ⁠que impugnará los resultados de 33,000 mesas de votación en las que aseguró que hubo irregularidades ⁠y reiteró que, una vez concluya el escrutinio oficial, reconocerá los resultados.

En las calles de diferentes ciudades, como Bogotá, cientos de personas salieron en improvisadas caravanas a celebrar el triunfo de De La Espriella, haciendo sonar las bocinas ⁠de sus vehículos y sacando banderas de Colombia por las ventanas.

El próximo presidente enfrentará el desafío de impulsar las reformas que requiere la cuarta economía de América Latina, orientadas a ordenar sus finanzas, reducir la pobreza, combatir la violencia asociada al conflicto interno y atender las necesidades de la población en salud, educación y empleo.

Los principales gremios económicos del país de 53 millones de habitantes, exportador de petróleo, carbón, café y flores, felicitaron a De La Espriella por la que denominaron victoria electoral.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Argentina, Javier Milei, felicitaron por separado a De La Espriella.

La elección colombiana se cumplió en un contexto regional marcado por el avance de fuerzas conservadoras. Chile, Argentina, Costa Rica y Ecuador eligieron presidentes de extrema derecha en sus últimas elecciones, mientras que Bolivia puso fin a dos décadas de gobiernos izquierdistas al elegir el año pasado al centroderechista Rodrigo Paz.

En Perú, donde todavía se cuentan los votos de la contienda del 7 de junio, la conservadora Keiko Fujimori está encaminada a ganar la ⁠presidencia después de tres intentos fallidos. Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplió 16 años de prisión por abusos contra los derechos humanos.

Más de 26.3 millones de electores, de un potencial de 41.4 millones, participaron en la votación.

Unos 248,000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional vigilaron las elecciones para prevenir posibles ataques de grupos armados, en medio de un conflicto de seis décadas que ha dejado alrededor de medio millón de muertos.