Festejar el Día del Padre en restaurante supera los 8,000 pesos para una familia

En medio de presiones económicas y un ambiente mundialista, celebrar el Día del Padre fuera de casa puede representar un gasto de alrededor de 8,000 pesos para una familia, de acuerdo con un estudio realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“En un contexto de presiones inflacionarias y pérdida del poder adquisitivo, las familias mexicanas buscan mantener viva la tradición de festejar a los padres, ajustando presupuestos y privilegiando la convivencia”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la organización.

El estudio destaca que una comida o una cena en restaurante para una familia puede alcanzar un desembolso cercano a los 8,000 pesos.

Mientras que una celebración en casa para 10 personas tendría un costo aproximado de 2,400 pesos, considerando bebidas, un platillo tradicional y un pastel sencillo.

En tanto, organizar una carne asada para el mismo número de personas representaría un gasto cercano a los 6,000 pesos.

Lo anterior coincide con un análisis de comportamiento de compra realizado por dunnhumby para Organización Soriana, el cual muestra una mayor importancia de las reuniones familiares alrededor de la mesa, impulsando el consumo de alimentos, bebidas y regalos funcionales.

De ahí que los productos más buscados por los consumidores durante esta temporada sean las carnes para asar, licores y bebidas para compartir, café, botanas y otros productos asociados a la convivencia familiar.

René F. Colorado Ponce, director Comercial Autoservicio de Organización Soriana, dijo que los consumidores buscan celebrar a papá privilegiando los momentos compartidos en familia y los regalos que respondan a sus gustos y necesidades.

Agregó que la funcionalidad y las experiencias son uno de los principales motores de consumo durante esta temporada que coincide con la justa mundialista.

“La coincidencia con la celebración deportiva actual crea un contexto favorable para las reuniones familiares en el hogar, reforzando los momentos de convivencia alrededor de los partidos y el consumo de categorías asociadas al disfrute compartido”, expresó el directivo.

Mayor desembolso

Además, el estudio indica que dicho festejo implicaría un mayor desembolso para las familias, ya que los regalos para papá registran un incremento promedio de 18% respecto al año pasado, por lo que las familias ajustarán sus presupuestos para mantener viva la tradición.

Respecto a los regalos más comunes para papá destacan camisas y pantalones, con precios de entre 500 y 1,100 pesos; zapatos, de 600 a 1,500 pesos; tenis, de 900 a 1,600 pesos.

Los relojes, carteras y cinturones, así como lentes, lentes de sol y artículos para el afeitado pueden ir de los 550 hasta los 2,000 pesos.

Para la cadena de tiendas de autoservicio, la ropa casual, la ropa interior y los accesorios son las principales opciones de regalo para los papás.

En México, más de 21 millones de hombres son padres, lo que convierte esta fecha en una de las temporadas más relevantes para el consumo familiar, destacó la cadena de supermercados citando datos del Inegi de 2024.