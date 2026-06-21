Irán persigue primer Mundial invicto pese a carga de adversidades

La conversación en torno a Irán en la Copa del Mundo 2026 estuvo, desde antes de empezar el torneo, enfocada en adversidades fuera de lo deportivo: guerras, negación de visas, hostilidades de Estados Unidos, cambio de campamento de última hora y demás.

Pero el Team Melli se ha encargado de cambiar esa narrativa a partir de sus resultados sobre la cancha, luego de empatar 2-2 con Nueva Zelanda y 0-0 con Bélgica.

“No perder en dos partidos es un gran logro. Quedará escrito en nuestra historia futbolística”, enfatizó el seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, en la conferencia posterior al duelo contra los belgas, que sorprendió por la calidad de jugadores del equipo europeo.

Irán puede ver una luz al final del túnel al menos en el tema estrictamente futbolístico, ya que está a una victoria o empate de conseguir el primer Mundial invicto de su historia.

Asegurará ese hecho inédito si el viernes 26 de junio evita la derrota contra Egipto en el Estadio Seattle, en el cierre de actividades del Grupo G.

Recuento de obstáculos

Eso agregaría más valor a una participación mundialista que, desde mucho antes de empezar, estuvo marcada por dificultades.

“No creo que ningún equipo del mundo hubiera podido soportar condiciones así y jugar de esta manera (…) Estos jugadores lo están dando todo y juegan con el corazón. La historia y las generaciones futuras los recordarán”, agregó Amir Ghalenoei.

Irán está viviendo su séptima participación en la Copa del Mundo. En las seis anteriores (1978, 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022) nunca superó la primera fase y, peor aún, siempre terminó con al menos una derrota.

Disputó 18 partidos de Copa del Mundo antes del debut ante Nueva Zelanda en 2026 y su balance era de tres triunfos, cuatro empates y 11 derrotas, pese a que en ediciones anteriores no había vivido la hostilidad que actualmente atraviesa en territorio estadounidense.

“Somos un país oprimido y aun así espero que el mundo pueda alcanzar la paz y que esta se pueda mantener, que las conductas no se institucionalicen (…) Un evento como el Mundial tiene que ser un encuentro que se deba disfrutar, para que se haga gala de humanidad y se muestre respeto a todas las selecciones”, señaló Ghalenoei previo al partido contra Bélgica.

A inicios de año, el ministro de deportes de Irán, Ahman Donyamali, llegó a declarar que su país no participaría en la Copa del Mundo por la guerra que vivía con Estados Unidos, además de la falta de garantías de seguridad para su delegación por parte del presidente de dicho país norteamericano, Donald Trump.

Y es que Irán tenía programada su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, y sus tres partidos de fase de grupos en Estados Unidos: dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Esto provocó que Irán solicitara cambios de sede, tanto de su base como de sus juegos, a México. Finalmente, FIFA sólo concedió el traslado de sus entrenamientos a Tijuana.

En cuanto a los partidos, la situación no ha sido pareja. A sus rivales se les permite llegar hasta con 48 horas de anticipación a sus respectivas sedes, mientras que el Team Melli lo ha hecho con 16, incluso, dejando inconclusos sus entrenamientos.

“Esto hace que sea muy difícil para nosotros. Esperemos que la gente se dé cuenta que el futbol es un deporte muy bello, pero que no se están portando bien con nosotros”, subrayó Ghalenoei.

Pese a todos estos factores, Irán evitó la derrota contra una selección que para algunos es considerada favorita a ganar el Mundial, como es la Bélgica de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku. El Team Melli, al contrario, sobresalió por marcar un gol en dicho encuentro, aunque fue anulado por fuera de lugar.

Las adversidades no frenan el sueño iraní de un primer Mundial invicto. Ese sueño se podría hacer realidad este 26 de junio.