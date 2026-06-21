Cabo Verde sorprende otra vez y empata 2-2 con Uruguay

La selección de fútbol ⁠de Uruguay complicó su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ⁠al igualar el domingo 2-2 ante el sorprendente Cabo Verde en un encuentro disputado en Miami, un resultado que deja al equipo africano con opciones de avanzar en una histórica campaña.

Uruguay no había podido superar ⁠a Arabia Saudita en su debut y ⁠tampoco logró pasar del empate en su segunda presentación, con lo cual deberá superar a España en la última jornada para pasar de ronda como primero o segundo del Grupo H.

El seleccionado africano repitió la hazaña de su estreno mundialista frente a España, cuando rescató un histórico empate sin goles ante el campeón de Europa. Ahora definirá sus chances frente a Arabia Saudita en la última jornada de la zona.

En el partido disputado en el estadio de Miami, Uruguay tuvo la iniciativa y buscó el gol desde el inicio con todo el equipo parado en el campo rival, necesitado de su primera victoria en la competencia.

La primera oportunidad de gol para el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa se dio a los 14 minutos, con un remate de Federico Valverde que salió desviado junto al segundo poste.

Con el correr de los minutos, Cabo Verde empezó a salir del asedio con avances aislados hasta que a los 21 llegó el gol del debutante seleccionado africano con un golazo de tiro libre de Kevin Pina.

La reacción de Uruguay llegó sobre el final del primer tiempo con un remate de cabeza de Maximiliano Araújo a los 44 minutos, tras un rebote en un poste que descolocó al meta Vozinha, para poner el 1-1.

El segundo gol de la "Celeste" lo marcó Agustín Canobbio en el sexto minuto adicionado por ⁠intermedio de otro remate de cabeza.

En el complemento, Cabo Verde ⁠aprovechó un mal pase del defensa Mathias Olivera ⁠y una salida en falso de Fernando Muslera para alcanzar el empate a los 61 minutos a través de Hélio ⁠Varela.

Mathias Olivera de Uruguay en acción con Laros Duarte de Cabo Verde.Foto: Reuters

Uruguay, que adelantó sus líneas y presionó a su rival, estuvo cerca del tercer gol a los 67 cuando Araujo aprovechó un rebote de Vozinha, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Con los ingresos de Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez, el equipo de Bielsa buscó la victoria hasta el final con varias oportunidades de gol, pero no tuvo puntería para vencer a Vozinha.

Cabo Verde no resignó sus ocasiones y, con una dinámica y un esfuerzo que nunca decayó, exigió a Muslera en los ⁠minutos finales.

Con los resultados de la jornada, España se ubicó líder con cuatro unidades en la tabla de posiciones del Grupo H, mientras que Uruguay y Cabo Verde quedaron con dos unidades. Arabia Saudita está último con uno.