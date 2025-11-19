En materia de cambio climático, el mercado vuelve a equivocarse

GINEBRA – Mientras líderes empresariales, gubernamentales y de organizaciones sin fines de lucro debaten sobre el futuro de la acción climática en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ( COP30 ) en Brasil, la economía global sigue siendo vulnerable a impactos climáticos agudos y crónicos cuyo efecto podría ser más grave que el de la crisis financiera mundial del 2008. En un momento en que muchos gobiernos y empresas continúan subestimando el riesgo climático físico, debemos recordar que ni los mercados financieros ni los reguladores siempre tienen la razón. ¿Y si su actual complacencia respecto a los riesgos climáticos resulta catastróficamente errónea?

La crisis financiera del 2008 y sus consecuencias demostraron con qué rapidez pueden desvanecerse nuestras expectativas. A mediados de la década del 2000, la desregulación y la simplificación eran la norma: los balances se agotaron y las ganancias y pérdidas se dispararon. La ingeniería financiera experimentó un auge a medida que los riesgos se empaquetaban, diluían y ocultaban, y se otorgaba crédito donde no se había ganado.

Ante todo esto, las expresiones de preocupación se perdieron entre el bullicio de las transacciones. Pero las señales estaban ahí. Los fundamentos no eran correctos.

A finales de 2008, la economía mundial se tambaleaba al borde del colapso. En cuestión de días, gigantes bancarios de larga trayectoria desaparecieron. Solo los rescates gubernamentales impidieron el colapso total del sistema financiero.

El sector bancario posterior a la crisis es muy diferente al anterior. Gracias a normas más estrictas y una supervisión más rigurosa, la buena gobernanza y la resiliencia restablecieron la confianza en el sector. Los inversores a largo plazo —fondos de pensiones y compañías de seguros— soportaron pacientemente años de costosa recuperación antes de que se recuperara el valor y se reanudaran los dividendos. Si los bancos hubieran desaparecido, también lo habrían hecho esas inversiones, y con ellas, gran parte del sistema financiero actual.

La era posterior a la crisis se caracterizó por la humildad colectiva y la aceptación del riesgo sistémico. Esto se reflejó en el reconocimiento, por parte del Consejo de Estabilidad Financiera en 2015, del cambio climático como quizás la mayor amenaza sistémica de todas.

Diez años después, sin embargo, nuestros sistemas y procesos siguen estando mal equipados para medir y gestionar los riesgos sistémicos que plantea el cambio climático. Dado que la atención a las cuestiones climáticas está perdiendo prioridad para los inversores, esto constituye una peligrosa negligencia. Desde la interrupción de las cadenas de suministro y los daños a los activos hasta las crisis de infraestructuras, las crisis de salud pública y la desestabilización de las comunidades, muchas empresas ya están sufriendo el profundo impacto del cambio climático.

El problema no se limita a desastres que acaparan titulares. Efectos sutiles y crónicos erosionan silenciosamente el valor, a menudo de maneras que nuestros sistemas no están preparados para detectar o gestionar. Una vez más, los fundamentos no son correctos.

Los datos de la NASA corroboran esta afirmación. Los satélites estadounidenses muestran que la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos duplican actualmente el promedio registrado entre 2003 y 2020. Esta tendencia tiene consecuencias trágicas para el bienestar humano. En África, por ejemplo, 23 millones de personas sufrieron hambre aguda en 2023 debido a sequías sin precedentes.

La economía mundial también se está viendo gravemente afectada. Un estudio del Foro Económico Mundial revela que los daños causados por el clima a empresas, infraestructuras y otros activos fijos casi se han triplicado desde el año 2000. El costo de la última década superó los 2 billones de dólares, y tan solo en el período 2022-2023 ascendió a 451,000 millones de dólares.

Sin embargo, en lugar de tomar medidas para mitigar estos riesgos, muchos inversores, corporaciones y gobiernos siguen incentivando actividades que los agravan. Las empresas líderes deben esforzarse por convencer a sus consejos de administración e inversores de que adopten estrategias con visión de futuro. Los bancos, tradicionalmente custodios de las oportunidades, tienen dificultades para gestionar el riesgo crediticio asociado a las tecnologías nuevas y emergentes. La justificación empresarial para la resiliencia preventiva y la innovación no es lo suficientemente clara como para superar el atractivo del status quo. En otras palabras, los mercados vuelven a equivocarse gravemente.

Una excepción es el sector asegurador. Expertas en la tarificación de riesgos, estas empresas están aprendiendo rápidamente. Entre 2023 y 2024, los desastres relacionados con el clima obligaron a las aseguradoras a desembolsar 143,000 millones de dólares en indemnizaciones. Cada vez más, al hacer los cálculos, concluyen que la cobertura climática simplemente no es rentable. Deben subir las primas a niveles exorbitantes o abandonar por completo el mercado de seguros contra desastres.

Este último escenario es demasiado probable. Günther Thallinger, miembro del consejo de administración de la aseguradora global Allianz, advirtió recientemente que: “regiones enteras se están volviendo inasegurables” a medida que las principales clases de activos se deprecian “en tiempo real”. Si los mercados no se han percatado de esto, es porque el sistema tarda en reaccionar.

Los paralelismos con crisis pasadas son evidentes. Una vez más, las expresiones de preocupación se ven silenciadas. Sin embargo, esta vez hay mucho más en juego, los efectos son más generalizados y las consecuencias serán irreversibles. La economía global tiene un punto ciego enorme y, a diferencia del 2008, nadie sale ganando con las apuestas a la baja. Todos perderemos.

Por supuesto, existe una diferencia entre un punto ciego sistémico y uno ordinario. Sabemos que el punto ciego existe, pero nuestro sistema financiero no puede abordarlo hasta que se traduzca en términos monetarios. Para ello, necesitamos movilizar la acción ejecutiva en todo el sector privado para mejorar la forma en que medimos, gestionamos y respondemos a los riesgos climáticos. Trabajando con proveedores de capital, organismos de normalización y responsables políticos, debemos alinear la información práctica con la necesidad de asignar capital a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Pero contar con las cifras no basta. Parafraseando a Ernest Hemingway, el colapso climático es un proceso que comienza lentamente y luego se produce de golpe. Las empresas y los inversores deben crear y mantener la capacidad de adaptación al cambio dentro de sus organizaciones, a lo largo de sus cadenas de valor y en todas sus esferas de influencia. Esto empieza por la humildad y la aceptación del riesgo sistémico.

La crisis financiera del 2008 conmocionó al mundo y demostró que nada se puede dar por sentado. Ahora hay mucho más en juego y no caben rescates. Debemos tomar medidas preventivas de inmediato.

Fiona Watson es vicepresidenta del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.

