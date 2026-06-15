Inversiones mixtas, piedra angular

¿Qué es lo que ve el gobierno mexicano en el horizonte económico nacional?

¿Cómo se justifica el optimismo oficial?¿Cuáles son los indicadores en los que se basa para sostener firme el timón y mantener la expectativa de un crecimiento de 2.3%, elevado, frente a la mayoría de las proyecciones de los grupos de economistas privados?

¿Cuál es la visión del secretario de Hacienda, Edgar Amador? ¿En qué basa su expectativa positiva?

El responsable de las finanzas públicas tiene sobre sus espaldas, la responsabilidad de procurar que se den la mayor parte de las condiciones para detonar una tasa de crecimiento económico más alta de lo que hasta ahora se viene observando.

No sólo tiene el deber de mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal de México.

Tiene el desafío de hacer que todas las piezas embonen para que el discurso político que enarbola al humanismo mexicano, en la búsqueda de beneficiar a todos los mexicanos, se haga realidad.

El titular de Hacienda, como experto en la materia, tiene que basarse en indicadores económicos e instrumentos eficaces para lograr el cambio en el modelo económico que pretende el gobierno.

Por eso vale la pena mirar los datos, las expectativas y las herramientas que está utilizando.

Para empezar, destaca la proyección de una tasa de crecimiento elevada que contrasta con una perspectiva mayoritariamente pesimista de los análisis no gubernamentales.

Amador ha dicho que en virtud de los planes de inversión del gobierno y los cambios a las leyes para abrir la puerta a las inversiones privadas, a partir de éste mes de junio, comenzarán a fluir los capitales gubernamentales y empresariales.

Ambas son clave de la estrategia oficial para sacar del estancamiento a la economía: inversiones públicas y privadas.

Está en marcha la realización de mil 500 proyectos, que se harán mediante contratos mixtos, con un monto total de 5.6 billones de pesos, a aplicarse desde ahora y hasta el año 2030.

Es una estrategia muy ambiciosa que impulsará la Inversión Fija Bruta por parte del gobierno federal y de las empresas, a través de proyectos mixtos, cuyas licitaciones ya están en proceso.

Las inversiones mixtas, en consecuencia, son la piedra angular que detonará el crecimiento económico nacional.

La expectativa del gobierno mexicano es que los nuevos esquemas mixtos atraigan el interés de los privados.

De hecho, Amador cita frecuentemente el apetito que despertó recientemente la licitación que hizo la CFE, en la que recibió cinco veces más de lo que había solicitado.

Al ser inversiones mayoritariamente, por alrededor del 51%, de proyectos de inversión en el sector de energía, confían en que habrá mucho interés.

Es tal la seguridad del secretario de Hacienda en lo que se ha venido realizando y lo que viene que hasta ha calificado de irracionales las recientes decisiones de las agencias calificadoras que cambiaron de estable a negativa la perspectiva y degradaron la calificación crediticia del gobierno.

A contracorriente de la preocupación de las agencias por la menor velocidad con la que el gobierno viene haciendo el ajuste fiscal, Amador afirma que se ha realizado una reducción del déficit fiscal de 1.5 puntos porcentuales del PIB, la más grande en más de 3 décadas.

No solo eso –ha destacado que–, se realizó en condiciones de una economía y empleo en crecimiento y con el tipo de cambio apreciándose, además del incremento en los ingresos tributarios como parte del PIB a 15.2%, nivel considerado como un máximo histórico.

Entre algunos datos recientes en los que basa su optimismo el secretario de Hacienda, están:

1.- El componente más importante de la economía, el consumo, creció 3.2% en marzo; 2.- en abril se registró récord de exportaciones y un superávit comercial, prácticamente 9 ó 10 veces superior a lo que estimaron los analistas; 3.- México tiene uno de los aranceles efectivos más bajos en el mercado estadounidense y se ha convertido en el socio comercial más importante de EU; 4.- se registran hitos históricos en exportaciones, Inversión Extranjera Directa y reservas internacionales del Banco de México; 5.- al cierre de abril, la deuda pública se ubicó en 50% del PIB, por debajo de años anteriores; 6.- se observa una reversión de la tendencia en los componentes de construcción y maquinaria y equipo.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador ha reiterado públicamente el compromiso del gobierno mexicano con la estabilidad fiscal del país y déficit estables que no representen una carga para la economía, ni para los mexicanos.

Tales son los indicadores, las expectativas y las herramientas sobre las que basa su estrategia y perspectiva el gobierno mexicano.

En alguna otra ocasión, el titular de las finanzas públicas, acertó en sus pronósticos, a contracorriente de los analistas privados. Veremos si repite la proeza. Ojalá que sí, en beneficio del país. Al tiempo.