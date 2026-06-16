Oficialismo mantendría alianza en 16 estados

La dirigencias nacionales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) ya acordaron ir en coalición en 16 de las 17 gubernaturas que habrán de disputarse en los comicios locales del 2027, informó la senadora Jasmine María Bugarín Rodríguez.

Excepto en San Luis Potosí, habrá alianza Morena-PVEM-PT en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En San Luis Potosí, el PVEM contenderá solo con la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como su candidata.

“Tuvimos una reunión con la dirigencia nacional donde se nos hizo del conocimiento algunas reglas que habrán de seguirse para quienes aspiramos a participar en este proceso dentro de la coalición que integran Morena, Verde y el PT’’, explicó la aspirante a gobernadora de Nayarit.

"En esta reunión la dirigencia nacional fue muy clara y muy contundente al aclarar que vamos a ir en coalición en los 16 de los 17 estados de la República. En San Luis Potosí aún no han fijado postura, aún no han llegado a algún consenso, algún acuerdo; dejando fuera a San Luis Potosí, que seguramente en su momento habrán de tomar la determinación las dirigencias nacionales, en las otras 16 gubernaturas, incluyendo a Nayarit, vamos a ir en coalición en el siguiente proceso electoral’’, afirmó.

En conferencia de prensa en Tepic, la senadora nayarita informó que ya solicitó licencia al cargo para separarse a partir de mañana de su escaño y poder registrarse como aspirante a coordinadora estatal de defensa de la Cuarta Transformación en su estado natal, del 22 al 24 del mes en curso.

Tomó la decisión de dejar el cargo, dijo, porque está convencida de dónde está y adónde va.

A pregunta específica, Bugarín Rodríguez negó tener nexos con el crimen organizado y llamó a evitar la “guerra sucia’’ entre aspirantes a gobernar Nayarit.

De acuerdo con encuestas serias y prestigiosas, se jactó la mujer, ella es la mejor posicionada rumbo a la definición de quien habrá de contender por la gubernatura de Nayarit por Morena-PVEM-PT.

Por Morena, el también senador Miguel Javel Jarero Velázquez aspira a gobernar Nayarit.