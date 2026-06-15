Inversión de OMA no se detiene, pese a turbulencias: CEO

El sector aéreo está sujeto a diversos retos (sanitarios, conflictos políticos, falta de aviones o incremento de combustibles), pero eso no puede detener el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria porque hay que estar preparados para cuando la situación se normalice y en México el potencial de crecimiento es alto, consideró Ricardo Dueñas.

En entrevista, el director del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) recordó que durante los próximos cinco años invertirán 16,633.6 millones de pesos para mejoras en los 13 aeropuertos que operan en el país y que prácticamente la mitad de los recursos se destinarán a la terminal de Monterrey, que aporta la misma proporción de pasajeros totales.

“Estamos en la idea de que la visión de los aeropuertos no es de mañana o de pasado mañana. Estamos invirtiendo en infraestructura para los siguientes 10, 15 años. Sabemos que en ese periodo habrá momentos buenos, malos, pero las inversiones no se detienen. Tenemos que anticiparnos a las proyecciones que tenemos. El mexicano, en promedio, sube al avión una vez cada dos años. Hay mucho potencial”, refirió.

Entre sus argumentos destaca el bono demográfico, la creciente clase media, la cercanía geográfica con Estados Unidos y el esperado nearshoring.

Sobre el último punto, el directivo destacó que es un tema que viven directamente porque dos terceras partes de sus pasajeros son viajeros de negocio que utilizan los aeropuertos de Monterrey, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua o Torreón.

En destinos de turismo se refirió a las terminales de Mazatlán, Acapulco y Zihuatanejo, que, también con altas y bajas por diversas circunstancias están volviendo a incrementar su conectividad.

Crecimiento en 2026

El año pasado, los 13 aeropuertos de OMA sumaron 28 millones 750,694 pasajeros totales, lo que representó un incremento anual de 8.5% (aunque en Monterrey se registró un incremento mayor: 15%) y para el cierre del 2026 no se prevé mantener el ritmo.

“En la primera mitad del año se han presentado diferentes circunstancias. Por el elevado precio del combustible las aerolíneas, nacionales e internacionales hicieron ajustes en sus capacidades, pero anticipamos que en el mediano plazo la situación mejore y cerremos el año con un incremento de entre 2.5 y 4.5%”, detalló Ricardo Dueñas.

Durante la conversación, el director del grupo hizo énfasis en el aeropuerto de Monterrey, uno de los tres más relevantes en México por el Mundial de fútbol.

“La mitad de nuestra inversión total está ahí. Incrementaremos la capacidad de la terminal en 50%, porque la idea es llegar a 18 millones de pasajeros (actualmente son cerca de 15 millones). Estamos mejorando cosas que el pasajero luego no ve: pistas, rodajes, plataformas, equipamiento. Por ejemplo, las nuevas configuraciones de los equipos Airbus obligan a modificar pavimentos. Sin embargo, también hay que destacar lo que hacemos en Culiacán o Mazatlán”, puntualizó.