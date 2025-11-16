La ideología no sirve para gobernar

Los más duros del lopezobradorismo no podrán acusar a la Presidenta Claudia Sheinbaum de no darle continuidad a la ideología de Morena, pues toda su obra legislativa ha sido para consolidar a la todopoderosa República Imperial que revivió “la revolución de las conciencias”.

Pero la realidad geopolítica ha probado que las premisas ideológicas tienen que ajustarse para que Morena pueda consolidar el régimen político con pulsiones autoritarias que creó el lopezobradorismo.

Los más duros tendrán que aceptar que para lograr la transformación que cambió el régimen político se soslayó con ambigüedades durante siete años, pero para gobernar hace falta adecuar las políticas públicas a la geopolítica actual, ser realistas.

Martí Batres busca posiciones en CDMX

El director del ISSSTE, Martí Batres ha empezó a mover la estructura política que creó durante su gestión en el Gobierno de CDMX y, con el pretexto de dar batalla a la oposición conservadora, ya opera en CDMX.

Es probable que convenza a la nomenklatura,, preocupada por las elecciones capitalinas de 2027, de que sus propuestas dará batalla exitosa en el frente delegacional.

Ofrece como candidata en Benito Juárez a su esposa, lo cual implica poner a la nomenklatura del Consejo Consultivo de Morena en el brete de contradecir la política presidencial sobre “nepotismo”.

Sabotean hasta la vacunación en UNAM

La ofensiva promovida desde el Poder contra la UNAM está en todos los frentes, igual en suspensiones de clases que agitación en facultades y preparatorias.

Ha llegado al extremo de sabotear hasta la campaña de vacunación multitudinaria que tan exitosamente promovía la UNAM en el Estadio Universitario, la cual suspendió el pasado sábado por la violencia causada por provocadores.

Lo inexplicable es que, se afirma que la agresión a la UNAM la promueven funcionarios egresados de la principal universidad pública del país que cuentan con la tolerancia oficial.

¿No es un riesgo anunciar que 2026 será declarado México sin analfabetismo? ¿Cambiarán la realidad?... Lo que faltaba. Oficialmente de aceptó la escasez de gas LP en el centro de la República, “por fallas logísticas en Pemex” ... El secretario de gobierno de CDMX. César Cravioto, al comentar la manifestación del pasado sábado, probó lo ajustable que puede ser el número de personas que caben en el Zócalo. Dijo que fueron 17 mil asistentes ... Quien esto escribe sostiene desde hace tiempo que la huelga en el Monte de Piedad tiene el objetivo final de que pase a control del Gobierno ... Ojalá las leyes contra el despojo no se queden en el papel ... El político estadunidense Mario Cuomo dejó esta reflexión: “se hace campaña en poesía, se gobierna en prosa” ...