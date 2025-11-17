Buscar
El Economista
Opinión

Lectura 1:00 min

La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 17 de noviembre del 2025.

main image

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Malabarista

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, llega a la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado, José Antonino Cruz Medina, quien se desempeñaba como vicefiscal en la fiscalía local y donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial. El nuevo secretario estatal es cercano a Omar García Harfuch, titular de Seguridad federal. Por lo anterior es evidente que va por reforzar las acciones articuladas entre instituciones federales y estatales en materia de combate a la delincuencia.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete