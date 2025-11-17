Malabarista

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, llega a la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado, José Antonino Cruz Medina, quien se desempeñaba como vicefiscal en la fiscalía local y donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial. El nuevo secretario estatal es cercano a Omar García Harfuch, titular de Seguridad federal. Por lo anterior es evidente que va por reforzar las acciones articuladas entre instituciones federales y estatales en materia de combate a la delincuencia.