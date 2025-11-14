Malabarista

A 19 años de la masacre de Viejo Velasco, el CDLI-Xinich y familiares de las víctimas recordaron que la impunidad sigue tan firme como la selva que la vio ocurrir. Acusaron que, pese al cambio de sexenio y de color, “los responsables siguen ahí”, señalando a López Obrador y a Sheinbaum por mantener el silencio oficial. Compararon el caso con Acteal, Ayotzinapa y Cerocahui: mismo libreto, distinta administración, idéntica impunidad.

Tren

Se ejecutaron dos operativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que dejaron cuatro detenidos —incluida una menor—. En Gabriel Zamora fue sorprendido un grupo con armas largas, 130 cartuchos, cargadores, cuatrimotos y un vehículo. En Parácuaro, otro vehículo abandonado apareció repleto de cartuchos, cargadores y equipo táctico. Recordatorio: el plan avanza, aunque algunos insistan en dejar “encargos” por el camino.

Hombre bala

Causa en Común acusó al gobierno federal de “maquillar” la violencia al presumir una baja en homicidios dolosos, mientras otras categorías letales crecen sin reflectores. En su informe señaló que las mañaneras convierten las cifras en propaganda: se celebra una supuesta caída de 11% en homicidios dolosos, pero aumentan 11% los culposos y 103% los delitos “contra la vida”. En algunos estados, los “accidentes” ya superan a los asesinatos.