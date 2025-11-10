Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 10 de noviembre del 2025.
Rehilete
El municipio de Playa del Carmen, en la Riviera Maya, encabezado por Estefanía Mercado, anunció la creación de la Dirección de Vivienda y Regularización de Tierras en la administración municipal, con lo que pretende poner freno a las invasiones de terrenos en la localidad y brindar certeza jurídica a las familias que habitan en ese destino, uno de los más solicitados en el mercado turístico del país.
Zancos
El voto en 2024 costó a los mexicanos más de 60,400 millones de pesos entregados a partidos y usados en organización electoral; casi lo mismo que se le presupuestó a la Secretaría de Seguridad federal en 2026. El voto electrónico se asoma como una posible solución que debe ser "seguro, secreto y auditable" como afirmó el consejero Martín Faz en un foro.
Hombre fuerte
El Seguro Social dio 86 millones de consultas de medicina familiar hasta octubre, afirmó el director Zoe Robledo; eso da un promedio, cada hora, de 11,787 consultas; esta es la columna vertebral de atención del seguro, que cumple más de 80 años de existencia con 523,000 trabajadores, el 80% dedicados a la atención médica.