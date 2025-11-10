Rehilete

El municipio de Playa del Carmen, en la Riviera Maya, encabezado por Estefanía Mercado, anunció la creación de la Dirección de Vivienda y Regularización de Tierras en la administración municipal, con lo que pretende poner freno a las invasiones de terrenos en la localidad y brindar certeza jurídica a las familias que habitan en ese destino, uno de los más solicitados en el mercado turístico del país.

Zancos

El voto en 2024 costó a los mexicanos más de 60,400 millones de pesos entregados a partidos y usados en organización electoral; casi lo mismo que se le presupuestó a la Secretaría de Seguridad federal en 2026. El voto electrónico se asoma como una posible solución que debe ser "seguro, secreto y auditable" como afirmó el consejero Martín Faz en un foro.

Hombre fuerte

El Seguro Social dio 86 millones de consultas de medicina familiar hasta octubre, afirmó el director Zoe Robledo; eso da un promedio, cada hora, de 11,787 consultas; esta es la columna vertebral de atención del seguro, que cumple más de 80 años de existencia con 523,000 trabajadores, el 80% dedicados a la atención médica.