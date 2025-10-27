Hombre fuerte

Desde el Sistema Nacional DIF reportan que ya se han enviado 56.1 toneladas de apoyos a Veracruz, Hidalgo y Puebla, de las 75.3 toneladas recabadas en su centro de acopio. Las donaciones incluyen alimentos, artículos de higiene y productos de limpieza. En la cruzada solidaria participan dependencias federales, estatales y municipales, además de la ciudadanía. El DIF mantiene abierta la convocatoria para seguir recibiendo víveres en su almacén de Santa Cruz Atoyac, CDMX.

Hombre bala

En tierras sinaloenses, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, decomisaron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina durante un cateo en Culiacán. El hallazgo ocurrió en un inmueble del fraccionamiento Vistas del Lago, presuntamente usado para almacenar drogas. El operativo formó parte de labores de inteligencia del Gabinete de Seguridad, que mantiene el pulso firme contra el crimen organizado.