Oposición alerta ausencia de mecanismos contra el crimen organizado

Luego de conocer el contenido oficial de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el PAN en la Cámara de Diputados advirtió que “no tendrá un solo voto” de esta bancada, al acusar que no surge del consenso, y no combate la intervención del crimen organizado.

“No vamos a concederle al régimen absolutamente un centímetro que busque quitarle derecho a la ciudadanía y que no toque y no combata al crimen organizado, menos aún, cuando lo hacen de la manera más tramposa posible; quien les crea quien no les conoce. Esta propuesta está destinada a lo que de origen hicieron: un fracaso total”, enfatizó el Coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa Abimerhi.

De igual forma, alertó que esta reforma no tiene ni el apoyo de sus aliados que “nace de las contradicciones y de las incongruencias del régimen desde su origen, desde la creación de una comisión opaca que implicó el derroche de recursos públicos, nula transparencia, cero conclusiones”.

Incluso, reclamó que en la propuesta no hay ningún tipo de sanción para partidos políticos que se coluden con el crimen.

Asimismo, Lixa Abimerhi informó que hoy los diputados Federico Döring y César Damián presentaron ante la Secretaría Anticorrupción una solicitud de información para que transparenten qué hizo Pablo Gómez en todos estos meses al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Respaldo a aliados

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena reiteró que esta reforma tiene asegurados los votos de las y los 253 diputados de la bancada, al tiempo defendió que su partido va a respaldar la posición de sus aliados el PT y PVEM.

“Por las expresiones que he escuchado del PT y del Verde, va a ser difícil que nos acompañen, pero que en todo caso yo lo ubico, lo pongo o lo señalo como un desarreglo, desacuerdo temporal, transitorio, que no afecta la coalición electoral ni la coalición legislativa para otros actos de naturaleza política electoral y también congresional o legislativa”, dijo.

En tanto, tras recibir la iniciativa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), sostuvo que México merece reglas electorales sólidas, construidas por consenso entre las fuerzas políticas y con rigor técnico.

Asimismo, aseguró que como presidenta de la Cámara garantizará un debate abierto, serio y plural.

Senado

Mientras que los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN y PRI en la Cámara de Senadores, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, reiteraron que el voto de sus respectivos partidos será en contra.

“Les confirmo, después de haber leído la iniciativa, en el PAN nuestra postura es ir absolutamente en contra por esa razón, porque Morena no quiere establecer que los partidos que reciban dinero del crimen organizado pierdan su registro”.

A pregunta expresa sobre lo dicho por Sheinbaum Pardo en el sentido de que ya tiene un plan B para el caso de que su propuesta de reforma electoral no se apruebe en el Congreso, respondió:

“Nada más falta que el plan B implique una reforma… que ya no es constitucional, ya no requiere mayoría calificada, es solamente una modificación a leyes secundarias, que claramente violarían la Constitución… seguramente piensan que pueden imponer una reforma aun cuando sea contraria a la Constitución’’.

Añorve aseguró que los priistas votarán en contra de la reforma electoral de Sheinbaum porque la intención del gobierno y el oficialismo es poner “el último clavo al ataúd de la democracia en México”.

Mediante la “ley Maduro”, dijo, ya no sólo pretenden desaparecer a la oposición, sino a sus propios aliados del PVEM y PT.