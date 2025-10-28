La dimensión estratégica del nuevo Acuerdo México México-Unión Europea

La relación México-Unión Europea (UE) se rige, hasta nuestros días, por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación celebrado entre México, la UE y sus Estados miembros, desde diciembre de 1997, conocido también como Acuerdo Global, y en vigor desde el año 2000. Ha sido considerado como el acuerdo más ambicioso celebrado, hasta entonces, por la UE con un país tercero y, para México, continúa siendo el instrumento internacional de mayor profundidad en materia económica, política y de cooperación.

En 2008, México fue reconocido por la UE como socio estratégico, una categoría política que procura fortalecer el diálogo político, principalmente, en el ámbito multilateral. La Asociación Estratégica México-UE dio un paso más en el año 2010, con el Plan Ejecutivo Conjunto de la Asociación Estratégica, que dotó de contenido a aquella, incluyendo temas coincidentes en el ámbito internacional, birregional y bilateral. Y aunque este documento también tenía solo un alcance político, sirvió como base para para preparar el Documento de Visión Conjunta sobre el que se iniciaron formalmente las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global, en junio de 2016.

Desde que se planteó la actualización del Acuerdo Global, se debatió si se trataba de un nuevo Acuerdo o si, más bien, sería la modernización del Acuerdo Global existente. Desde que iniciaron las negociaciones, hasta su conclusión definitiva en enero de 2025, se ha utilizado el término de “Acuerdo Global modernizado”. Sin embargo, una vez adoptada la propuesta de Decisión del Consejo de la UE para la firma del nuevo acuerdo, el 3 de septiembre de este año, se acuñó el término de “Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra”.

Asumir el término “Asociación Estratégica” para referirse al nuevo instrumento que habrá de regir la relación bilateral entre México y la UE no es menor. En primer lugar, porque se da un tratamiento jurídico al término y, en segundo lugar, porque representa, al mismo tiempo, una afirmación de que se privilegia el diálogo político en la relación, además de que hay una distinción clara entre el Acuerdo Global en vigor, y el que se prevé que sea firmado en febrero de 2026.

Del 14 al 16 de octubre de 2025, Josef Síkela, Comisario europeo para las Asociaciones Estratégicas de la Comisión Europea, visitó México para fortalecer la cooperación en energía limpia, transporte sostenible, economía circular y finanzas verdes, y así confirmar la alineación del Proyecto Global Gateway de la UE con el Plan México y su internacionalización, lo que da un impulso adicional al proceso rumbo a la firma del nuevo Acuerdo.

La nueva dimensión de la Asociación Estratégica entre México y la UE obliga a replantear, reforzar y redimensionar los distintos diálogos de alcance político entre México y la UE, sobre todo aquellos que han quedado debilitados, reducidos o marginados con el pretexto del proceso de actualización del Acuerdo Global. Los retos internacionales requieren que en la relación México-UE se incluya una presencia activa de distintos actores y de una visión más horizontal, ambiciosa y democrática.

*Luis Antonio Huacuja Acevedo es académico, consultor y especialista en la relación México-UE.