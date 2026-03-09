Cumplimiento y confianza en el sistema financiero

La confianza es el activo más valioso del sistema financiero. Sin confianza no hay ahorro, no hay crédito y, en consecuencia, no hay crecimiento económico sostenible. Por ello, fortalecer la transparencia, el cumplimiento normativo y la protección a las personas usuarias de servicios financieros debe ser una prioridad permanente para todas las instituciones que participan en este sector.

En este esfuerzo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cumple un papel fundamental. Como organismo encargado de promover la transparencia, la educación financiera y la defensa de los usuarios del sistema financiero, la institución atiende cada año cientos de miles de consultas y reclamaciones relacionadas con productos y servicios financieros. Su labor no sólo permite resolver controversias entre clientes e instituciones, sino también identificar áreas de mejora en el funcionamiento del propio sistema. Bajo el liderazgo de su presidente, Óscar Rosado Jiménez, la Condusef ha fortalecido herramientas de información pública y programas de educación financiera que contribuyen a que las personas tomen decisiones más informadas.

En esa misma tónica, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) tenemos claro que el fortalecimiento del sistema financiero no depende únicamente de la regulación o de la supervisión de las autoridades. También requiere instituciones comprometidas con la profesionalización, la capacitación continua y una auténtica cultura de cumplimiento.

Bajo esa convicción, recientemente en UNIFIMEX realizamos una capacitación especializada en materia de cumplimiento ante la Condusef, dirigida a nuestras instituciones afiliadas y a diversas instituciones aliadas del sector. Aprovecho también este espacio para agradecer a Francisco Lira, Director General de Actinver, por brindarnos el auditorio de esta gran institución para llevar a cabo esta jornada de formación. El objetivo fue fortalecer las capacidades técnicas de los equipos responsables de cumplimiento, transparencia y atención a usuarios dentro de las entidades financieras.

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue el análisis del Buró de Entidades Financieras, una herramienta clave para promover la transparencia en el sistema financiero. Este instrumento permite a los usuarios consultar información relevante sobre el comportamiento de las instituciones financieras, incluyendo reclamaciones, sanciones firmes, desempeño en la atención a usuarios y características de los productos financieros que ofrecen.

El Buró cumple una función fundamental: empoderar al usuario mediante información clara y comparable. Bajo el principio de “revisa, compara y decide”, las personas pueden evaluar distintas instituciones antes de contratar un producto financiero, lo que fomenta una competencia más sana y eleva los estándares de calidad en el sector.

Durante la capacitación también analizamos el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU), un indicador que mide la eficiencia de las instituciones financieras en la atención de las quejas presentadas ante la Condusef. Este índice, que se califica en una escala de 1 a 10, permite comparar el desempeño entre instituciones y evaluar qué tan eficazmente resuelven las reclamaciones de los usuarios.

Asimismo, revisamos las obligaciones de registro y actualización de información que las instituciones de distintos sectores del sistema financiero deben cumplir periódicamente ante la Condusef; aunque estas obligaciones pueden parecer operativas, en realidad constituyen un pilar de la transparencia financiera, ya que permiten que la autoridad y los usuarios cuenten con información verificable y comparable.

Desde UNIFIMEX creemos firmemente que la educación financiera, la transparencia y el cumplimiento normativo son pilares inseparables para construir un sistema financiero más inclusivo, competitivo y confiable. Porque, al final del día, un sistema financiero sólido no se construye únicamente con regulación. Se construye con instituciones responsables, profesionales y comprometidas con la confianza de los mexicanos.