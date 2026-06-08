Carso recaba 4,500 millones de pesos

Grupo Carso, el conglomerado de empresas de infraestructura, construcción y comercio de la familia Slim, recabó 4,500 millones de pesos con la emisión de un bono a tres años en el mercado bursátil local.

La compañía dijo que el bono, con clave de pizarra ‘GCARSO 26’, vencerá en 2029 y pagará una tasa de interés variable referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo, más una sobretasa de 38 puntos base, con pagos de intereses cada 28 días.

Los recursos obtenidos de esta emisión de se destinarán al refinanciamiento de pasivos y para usos corporativos.

El bono recibió la calificación de ‘AAA(mex)’ por parte de la agencia Fitch Ratings y de ‘HR AAA’ de HR Ratings, el nivel más alto en la escala local de activos con grado de inversión.

Mercado Libre, la plataforma latinoamericana de comercio electrónico fundada en Argentina, planea invertir 4,600 millones de dólares en México durante este año, lo cual representa un incremento de 35% frente a lo ejercido en 2025.

La inversión será destinada a gastos de capital (Capex) como gastos operativos para fortalecer su logística, desarrollo e innovación tecnológica y para Mercado Pago para la innovación y el impulso de los servicios financieros que ofrece la compañía. Asimismo, contempla el fortalecimiento del posicionamiento de sus marcas y la generación de empleo local.

En los últimos seis años, incluyendo el monto proyectado para 2026, Mercado Libre destinó más de 14,000 millones de dólares al país, consolidando su operación como uno de los principales motores de crecimiento en la región.

Fibra Uno, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en cotizar en el mercado mexicano, espera que la Copa Mundial de futbol, que comenzará en México el jueves 11 de junio, atraiga un mayor flujo de visitantes a los centros comerciales.

La empresa administra 18 plazas comerciales en Ciudad de México, además de otros inmuebles en Guadalajara y Monterrey, que serán sede de 13 de los partidos del Mundial. El resto se jugarán en Canadá y Estados Unidos durante 39 días.

La expectativa de Fibra Uno es que el torneo sea una oportunidad relevante para el sector inmobiliario comercial, debido al aumento del turismo, el consumo y las actividades de entretenimiento asociadas con el evento.

La justa mundialista generará una derrama económica superior a los 4,000 millones de dólares para el país y atraerá a más de 6 millones de visitantes.

Cementos Mexicanos pagará la primera exhibición de un dividendo por 0.001039 dólares por acción.

La empresa, con sede en Monterrey, pagará el dividendo a los tenedores de CPOs en México y a los dueños de sus American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos el 18 de junio.

En total, los accionistas de Cemex aprobaron el pago del dividendo en efectivo por 180 millones de dólares, el cual sería pagado en cuatro exhibiciones durante junio, septiembre y diciembre del presente año, así como en marzo del próximo año.

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