El ataque israelí en Doha destruyó la credibilidad estadounidense

RAMALA - No está claro si Estados Unidos sabía, ni en qué medida, sobre el ataque aéreo israelí contra los negociadores de Hamás en Doha, la capital catarí. Pero ya no cabe duda de que Israel ha tomado cartas en el asunto. Tras décadas de impunidad por sus violaciones del derecho y las normas internacionales, ya no duda en hacer lo que le plazca. Más allá de las víctimas individuales, la principal víctima de la escalada israelí es la credibilidad estadounidense.

Israel, beneficiario de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense anual, celebró abiertamente el ataque. Incluso el archirrival del primer ministro Benjamín Netanyahu, el líder opositor Yair Lapid, felicitó públicamente a la Fuerza Aérea, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Shin Bet y todas las fuerzas de seguridad por una operación excepcional para frustrar a nuestros enemigos.

Mientras Israel se mueve libremente por la región, bombardeando otros países a su antojo, la influencia de Estados Unidos ha menguado. Desde la invasión de Irak, su credibilidad nunca había sido tan baja. El elemento más preocupante del ataque de Doha fue su objetivo. El objetivo de Israel era asesinar a los negociadores que se habían reunido para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego. Con ello, no solo saboteó las conversaciones sobre el alto el fuego, sino que también mancilló la palabra de Estados Unidos.

Lamentablemente, existen precedentes del ataque israelí. Hace 77 años, en Jerusalén, un mediador de paz de las Naciones Unidas, el diplomático sueco Folke Bernadotte, fue asesinado por extremistas judíos que actuaban bajo la autoridad de Yitzhak Shamir, entre otros. Shamir se convertiría posteriormente en primer ministro de Israel, nombrando a Netanyahu como su portavoz. Si bien la violencia contra los enviados de paz no es nueva, siempre es corrosiva.

Mientras tanto, los palestinos han visto cómo Estados Unidos protege repetidamente a Israel de rendir cuentas. Sucesivas administraciones estadounidenses, tanto la de Joe Biden como la de Donald Trump, han encubierto los bombardeos israelíes contra hospitales y los ataques contra periodistas y trabajadores humanitarios en Gaza. Han hecho la vista gorda ante las violaciones del alto el fuego por parte de Israel y el asedio del enclave. Incluso han castigado a los palestinos cerrando su misión diplomática en Washington y negando visas a funcionarios palestinos invitados a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La propuesta estadounidense de alto el fuego, ahora desechada, estaba sesgada a favor de Israel. Exigía la liberación de todos los rehenes israelíes restantes desde el primer día, a cambio de que Estados Unidos garantizara que presionaría a Israel para que se retirara de Gaza y pusiera fin a la guerra. Claramente, Israel tenía algo más en mente. Al matar a los negociadores, se destruye la única vía disponible para que su propio pueblo regrese sano y salvo.

Además, las políticas israelíes de asesinato nunca han logrado acabar con la resistencia. Israel ha asesinado a un líder de Hamás tras otro, solo para que nuevas figuras, generalmente incluso más radicales, ocuparan su lugar. Eso es exactamente lo que ocurrió tras el asesinato de Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político de Hamás, en 2024, en violación de la soberanía de otro Estado miembro de la ONU: Irán.

La credibilidad de Estados Unidos al ofrecer propuestas de alto el fuego se basaba únicamente en la creencia de que podía y cumpliría con lo acordado. Pero su falta de control sobre su aliado ha quedado al descubierto. Al atacar a los negociadores de Hamás que evaluaban la validez de las garantías estadounidenses, Israel cerró la puerta a esta propuesta y a cualquier acuerdo futuro. Podría decirse que eso es exactamente lo que pretendía Netanyahu. Buscado internacionalmente por crímenes de guerra y acusado en Israel de corrupción, ha llegado a la conclusión de que poner fin a la guerra también significaría el fin de su carrera.

La confianza, una vez rota, es difícil de restaurar. Qatar, sede de la mayor base militar estadounidense en la región, ya ha amenazado con suspender su papel de mediador. Pero si Estados Unidos y sus aliados regionales ya no pueden actuar como mediadores, nadie podrá hacerlo. Ninguna otra potencia tiene la influencia suficiente para lograr un acuerdo al que Netanyahu se opone.

Dada su tensa relación con la verdad, Trump podría creer que la credibilidad no importa. Pero en la pacificación de Oriente Medio, lo es todo. Sin ella, las negociaciones fracasarán incluso antes de comenzar. La administración Trump está aprendiendo esto por las malas, en tiempo real. La influencia estadounidense está menguando rápidamente, no solo en Gaza, sino a nivel mundial, como lo demuestra el vergonzoso fracaso en poner fin a la guerra en Ucrania desde el primer día.

Como comprendió el expresidente estadounidense Ronald Reagan, llegar a un acuerdo con un adversario requiere “confiar, pero verificar”. Con Trump y Netanyahu, no puede haber confianza. El único camino a seguir es mediante acciones concretas: una retirada completa y verificada de las tropas israelíes de Gaza a cambio de la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos (muchos de los cuales permanecen detenidos indefinidamente sin cargos). Cualquier otra cosa se considerará puras palabras.

Israel y su patrón estadounidense se han metido en un hoyo profundo. Salir adelante requerirá más que retórica. Requerirá acciones verificables, porque en este conflicto, la confianza en Estados Unidos se ha perdido.

Daoud Kuttab, exprofesor de periodismo en la Universidad de Princeton, es el autor de State of Palestine NOW: Practical y Logical Arguments for the Best Way to Bring Peace to the Middle East.

