Se nos agotó la paciencia. Si he de pensar en el bien de la sociedad, quizá optaría por aprender y enseñar a leer… con calma. Cada vez me cuesta más trabajo terminar los libros.

Pero si quiero un negocio lucrativo, tendría que ser uno que entregue beneficios rápidos, o inmediatos en el mejor de los casos.

En los días de Instagram y TikTok, uno ya no está para esperar.

La gente vota por políticos que prometen mejorar la vida en su primer año de funciones. También compra medicinas que prometen una baja de peso acelerada: Wegovy, Ozempic, Rybelsus, Mounjaro, Zepbound.

Hace apenas un par de años, si alguien mencionaba esos nombres, no sabíamos de qué estaba hablando. ¿Quién se acuerda de las dietas de Quita Kilos?

Los fines de semana me acompañan Prime o Netflix, aunque me escondan las películas que quiero volver a ver. ¿Alguna vez vieron Los tres fugitivos, con Nick Nolte?

Ya no la encuentro ni con el emprendedor “alternativo” que se instalaba atrás de la Cineteca Nacional, en la Ciudad de México.

El domingo tuve que ver lo que Netflix quiso que viera. Debo admitir que me fue bien con la película india El tigre blanco.

No estoy por la nostalgia. Solo consigno la oportunidad.

Habida cuenta de nuestra ansiedad, hay vastas opciones para quien dé con una tecnología o un negocio capaz de entregar satisfacción rápidamente ante cualquier necesidad.

Por eso Nubank tiene éxito. ¿Quieres una tarjeta de crédito? Ni te muevas. Solo saca tu INE y tu cara. Vamos a tomarle fotos a las dos con tu celular y listo.

Para formalizar, pronto recibirás tu documento morado.

Amazon y Mercado Libre se aproximan a las entregas en horas, en lugar de días.

¿Quieres una familia? Adelante. Puedes esperar a encontrar a la persona correcta y luego al menos nueve meses para crear descendencia.

O puedes adoptar una mascota y unirte a esos clubes extraoficiales de conversación en torno a las mejores bolsitas para recoger la inmundicia.

Hubo alguna vez un periodista llamado Óscar Cadena que tuvo un programa de televisión, Ciudadano Infraganti, que evidenciaba prácticas antisociales en las calles. Gandallismo, en buena medida.

Alguna vez nos dio una conferencia en la universidad y habló de la necesidad de hacer pausas en la vida para entender el contexto, tomar decisiones y avanzar en consecuencia.

"La vida es como viajar en tobogán", reflexionaba en nuestra aula.

¿Qué pensaría al ver que su producto periodístico ahora tiene una versión paralela exponencial en la fila de lords y ladies que llenan el timeline de las redes sociales?

Gloria Mark, de la Universidad de California en Irvine, publicó estudios recientes que muestran que cuando nuestra atención salta constantemente entre estímulos —mensajes, videos, alertas— el cerebro entra en una especie de vigilancia permanente.

En ese estado decidimos más rápido, pero no necesariamente mejor. La prisa no solo cambia lo que pensamos: cambia la profundidad con la que lo pensamos.

La aceleración del mundo no solo cambió nuestra vida cotidiana; también creó un nuevo modelo de negocio y de política.

Cuando la gente pierde tolerancia a la espera, triunfan quienes prometen gratificación inmediata: crédito instantáneo, entregas en horas, medicamentos milagro o soluciones políticas exprés.

El problema es que la biología humana no evolucionó para evaluar decisiones complejas a esa velocidad. La prisa es rentable para el mercado, pero peligrosa para el juicio.

Las personas prefieren sistemáticamente recompensas más pequeñas disponibles cuanto antes, en lugar de recompensas más grandes disponibles más adelante.

La evidencia muestra que ahí está el negocio. Ojalá que también el avance social.