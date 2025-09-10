¿Por qué Aduanas es lo más interesante del Paquete Económico?

Los impuestos a las bebidas azucaradas y a los videojuegos violentos se llevaron las conversaciones en redes sociales. La atención de los expertos se enfocó en los grandes números, entre ellos, los relacionados con el déficit fiscal previsto para 2026. Todo esto es cierto, pero lo más interesante del paquete económico está en la Reforma a la Ley Aduanera.

¿Por qué? Lo que pasa en aduanas importa mucho porque ahí se genera alrededor del 30% de la recaudación tributaria. Son alrededor de 1.3 billones de pesos anuales, con potencial de crecer a tasas de dos dígitos anuales. Más allá de la importancia fiscal, las aduanas son un asunto de seguridad nacional. Por ahí entran las armas que empoderan a los cárteles y las mercancías de contrabando que asfixian a nuestras industrias.

La reforma a la Ley Aduanera es un documento de 460 páginas que ayer se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Por su contenido, queda claro que estamos en la antesala de una gran sacudida a la forma en que trabajan las aduanas y nuestro comercio exterior. En primera instancia, los afectados son los agentes aduanales y los países con los que no tenemos tratado de libre comercio.

México entra a la guerra de los aranceles. Cobraremos tarifas a las mercancías que vienen de decenas de países, entre ellos China, Corea del Sur y Vietnam, que se encuentran en el Top 10 de nuestros proveedores. Esto tendrá un costo. Una de las consecuencias de aplicar los aranceles es que se encarecerán algunos productos, por ejemplo, los autos chinos y los productos de belleza coreanos. ¿Cómo reaccionarán los países afectados? Esa es una de las cuestiones.

¿Qué motiva la Reforma a la Ley Aduanera? Tenemos una emergencia en las finanzas públicas y una crisis de seguridad nacional que se hizo evidente con el escándalo de huachicol fiscal en la Aduana de Altamira. Adicionalmente, hay acumulación de evidencias de contrabando a gran escala. Tenemos el abuso del régimen de importación temporal de maquiladoras, por el que entraron millones de pares de zapatos terminados para ser comercializados en territorio mexicano.

La Secretaría de Hacienda busca incrementar sustancialmente la recaudación en aduanas, como una forma de aliviar la presión sobre las finanzas públicas. El 2026 será un año de reactivación del gasto público y será necesario encontrar fuentes de ingresos, toda vez que para Claudia Sheinbaum no hay “guardaditos” como los que tuvo AMLO al comenzar su sexenio. El potencial de Aduanas para aumentar los ingresos tributarios es enorme, como queda claro en el desempeño del primer semestre de 2025. Se logró una recaudación de 711,807 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23% respecto a 2024.

¿Qué impacto tendrán en las operaciones de comercio exterior los cambios previstos al papel de los agentes aduanales? Más obligaciones y menos derechos vienen para los 804 agentes aduanales (menos los 66 que están en proceso de cancelación). Ellos son encargados de facilitar alrededor de 60,000 operaciones diarias, 7.5 millones al año. El Gobierno espera que los agentes actúen para reforzar los controles y asuman responsabilidades sobre las operaciones de sus clientes. Tiene razón el Gobierno al exigir más de los agentes, por razones de recaudación y de seguridad nacional. Al mismo tiempo, es lógico que los agentes aduanales esperen y exijan más del Gobierno. Empezando por garantías en asuntos relacionados con la seguridad personal de ellos y de sus trabajadores.

¿Cuánto más puede crecer la contribución fiscal de Aduanas? Los Criterios Generales de Política Económica que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estiman que para 2026 los impuestos a la importación podrían crecer 40% en 2026. El número es ambicioso, pero no imposible de lograr: las aduanas tienen ahora muchas mermas relacionadas con la corrupción y la obsolescencia de su infraestructura. No sabemos cuánto se pierde por la evasión y las ineficacias, pero podemos apostar que será más fácil la transformación tecnológica de las aduanas que ganar la batalla contra la corrupción en ese espacio donde se han arraigado tantas malas prácticas. ¿Ustedes creen en los milagros?