El embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, criticó públicamente a la dictadura de Daniel Ortega el 23 de marzo pasado. “Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018” a manos del dictador Ortega.

Unas horas después de haber pronunciado estas palabras Arturo McFields ya no era embajador ante la OEA.

Ayer charlé con él vía telefónica desde Los Ángeles, ciudad en la que se encuentra para acudir a la Cumbre de las Américas.

Arturo McFields Yescas conoce las entrañas de un régimen dictatorial. Tal vez sea esta la razón por las que sus expresiones sean claras, contundentes y cargadas con entusiasmo para advertir sobre los rasgos del populismo en la región.

McFields entiende que Los Ángeles es una ciudad construida y habitada por latinos, especialmente por mexicanos. “Hubiera sido bonito un encuentro entre el presidente López Obrador con sus compatriotas en Los Ángeles”, comenta.

El presidente mexicano se sumerge en los símbolos de la Guerra Fría para tratar de justificar su ausencia en Los Ángeles. Para el político mexicano era necesaria la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela. No hay que dejar fuera de la fiesta a nadie. Ni siquiera a los represores que impiden la competencia política en sus respectivos países y encarcelan a políticos.

¿Cuál es el costo político del desaire?, pregunto al exembajador nicaragüense. “El Congreso (de Estados Unidos) tiene una posición bipartidista de condena a lo que hizo AMLO”, comenta. “Lo que hizo AMLO es una puñalada, es un desaire atroz. Vos no le mandas un canciller a tu vecino. No lo haces”.

Arturo McFields Yescas es hijo del poeta David McFields. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana y una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto Séneca de España.

Marcelo Ebrard sobreactúa y acude a Los Ángeles como si el desaire de AMLO no se tradujera en costo. Biden, recuerda McFields, “es demócrata, trabajan más con base al entendimiento, son veniales", pero eso sí, “perdonan, pero no olvidan”.

“AMLO está empoderando a los dictadores, a los asesinos” comenta el diplomático (en referencia a que el deseo de AMLO es que el presidente Biden invitara a la cumbre a Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel), para matizar una frase que el presidente de México recuerda mucho durante sus conferencias de prensa: “la autodeterminación de los pueblos”, no es lo mismo que “la autodeterminación de los dictadores; que es lo que está haciendo” AMLO, recuerda.

La decisión de empoderar a dictadores “es un golpe para los venezolanos, nicaragüenses y cubanos que huyen de sus países porque los torturan; yo no puedo regresar a mi país sólo por disentir. AMLO no está pensando en los pueblos, piensa en un proyecto personal para convertirse en un Hugo Chávez donde no hay un compromiso con los derechos humanos. Aspira a ser un caudillo latinoamericano”, sentencia el diplomático.

AMLO utiliza misiles retóricos con frecuencia en contra de la OEA. Arturo McFields conoce muy bien el organismo: “La OEA no es perfecta, fue formada antes de la ONU, pero es perfectible. Creer que la OEA va a responder a los desafíos actuales es como pedir a una señora de 80 años que se ponga su traje de primera comunión”.

La OEA y la Unión Europea (UE) poco se parecen. Sin embargo, AMLO cree que son sustitutas. Quiere desaparecer a la OEA para crear algo similar a la UE en América Latina y el Caribe.

“AMLO amenaza pero no concreta nada”, indica el diplomático.

A Marcelo Ebrard le toca dar las buenas noticias sobre la relación bilateral. McFields comenta que en la diplomacia hay policías buenos y malos. AMLO sería el malo y Ebrard el bueno, “pero los dos son malos”, sentencia el nicaragüense.

@faustopretelin