Va la alianza en Edomex

A las buenas nuevas de este año que recién comienza, hay que sumar la magnífica noticia de que la alianza Va x México se consolidará en las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila.

Esto despertó esperanza en millones de mexicanos que se sienten muy lejanos a la fantasía que el inquilino de Palacio Nacional nos muestra en cada mañanera; porque mientras el gobierno pretende que veamos con los lentes del populismo graduados en la escala del cinismo y de las mentiras, la cruda realidad es que somos un país con más pobres, más desigualdad, menos crecimiento económico y menos desarrollo.

En el México de Obrador se destina más dinero a publicidad de la jefa de gobierno que al mantenimiento del Metro, por eso las desgracias vividas en las últimas semanas. Un rápido ejemplo es el análisis elaborado por Lupa Legislativa de Juan Ortiz, que muestra que cada año se asigna menos dinero al sistema de transporte que conecta a la ciudad capital; estamos hablando que en los últimos cuatro años el presupuesto programado disminuyó casi 30%, y durante 2022 el subejercicio fue de más de $3,000 millones, es decir, ¡4 de cada 10 pesos del presupuesto del metro no se ejerció! ¿A dónde desviaron estos importantes recursos?

En mis dos décadas de servicio público he comprobado que lo más importante para tener una gestión efectiva y cercana es poner en el centro de nuestras decisiones a los ciudadanos. Y esa es la más importante motivación de la alianza Va x México, anteponer el interés superior de la nación por encima de cualquier interés particular o de partido. Por eso me emociona ver a tres importantes fuerzas políticas, cada una de ellas diferente y con muy distintas formas de gobernar, ocupados en encontrar coincidencias, y la más grande es México.

En el Estado de México, mi tierra adoptiva por varios años será Alejandra del Moral la abanderada de la alianza. “Ale” como le decimos quienes la conocemos, es una mujer con una trayectoria política impecable. Tuve la oportunidad de conocerla durante su gestión como presidente municipal de Cuatitlán Izcalli, en aquel entonces yo tenía la responsabilidad de dirigir el sistema de coordinación hacendaria municipal en el Estado de México, y me tocó ver en primera persona la trasformación positiva de su ciudad. No era raro que Ale fuera la oradora recurrente en nuestras reuniones anuales con el sistema en pleno, las buenas prácticas y los resultados obtenidos debían ser compartidos con el resto de los 124 alcaldes.

Por eso no tengo duda que Alejandra del Moral, mujer valiente, con visión y convicción, será la primera mujer en dirigir los destinos de esa entidad, y como ella lo dice, su campaña no estará centrada en sembrar una ideología, rencor o venganza, sino en las familias mexiquenses.

Ahí el reto de la alianza, encontrar a los mejores perfiles, trabajar en equipo, y poner en el centro exclusivamente a los mexicanos. La jornada mexiquense será un hito en la política, porque será la oportunidad de que sociedad civil, académicos, intelectuales, artistas, emprendedores, jóvenes y mujeres, de la mano de los partidos políticos, trabajemos en acuerdo y unidad para defender nuestra libertad, este será el gran comienzo del México que nos merecemos.

