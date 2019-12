Firma del protocolo modificatorio del T-MEC: en poco más de 48 horas pasamos de la triunfal frase de “misión cumplida” de Ebrard, a la de “me acabo de enterar” del negociador Seade, refiriéndose a los agregados laborales que podrían operar dentro de la Embajada estadounidense para monitorear el cumplimiento de la reforma laboral en México. Fue una clásica chamaqueada. Es verdad que esto no está incorporado en el texto modificatorio, sino que los demócratas lo incluyeron en un documento de la Cámara de Representantes en su discusión sobre la ratificación del T-MEC. Sea como sea, es un escollo inesperado hacia la ratificación, que refleja la falta de pericia de los negociadores mexicanos. No olvidemos que el cuerpo principal del T-MEC firmado en el 2018, y del cual se vanagloria este gobierno, lo negoció Ildefonso Guajardo y su equipo. Uno se pregunta, si al experimentado Guajardo, ¿lo hubieran chamaqueado como a Seade?

No obstante, creo que se superarán los obstáculos y tendremos al T-MEC en operación en el primer trimestre del 2020. Ahora bien, el T-MEC debe verse como un elemento de un conjunto más integral de políticas enfiladas a incentivar la inversión y, por ende, el crecimiento económico. La inversión no pende de la ratificación del T-MEC. Pero sí, son obstáculos a la inversión las malas políticas públicas que no fomentan la certidumbre jurídica para invertir. Un T-MEC sin cumplimiento del Estado de derecho, sin garantía de los contratos y sin certeza de los derechos de propiedad no puede detonar a la inversión privada.

Al respecto, es muy pertinente lo que señala el premio Nobel J. Stiglitz en una entrevista reciente (Columbia Magazine, Winter 2019-2020). Sus palabras pueden verse como un mensaje directo a nuestro gobierno para que no crea que el T-MEC solucionará todos nuestros problemas. Vale la pena citar un párrafo de Stiglitz que no tiene desperdicio:

“Es verdad que el comercio internacional puede contribuir al crecimiento económico al inducir mayores eficiencias. Pero el verdadero camino al crecimiento y la prosperidad son la educación, los descubrimientos científicos y avances en nuestra comprensión de cómo organizar a grupos grandes de personas de tal forma que puedan cooperar mejor. Las economías que se guían por el Estado de derecho y las democracias que se basan en la separación de poderes son ejemplo de logros profundos en términos de organización social. Construir instituciones estables que promuevan la creatividad y permitan que las personas alcancen su potencial puede incrementar los estándares de vida. La verdadera amenaza de muchos de los movimientos políticos actuales es el ataque contra la verdad y nuestras instituciones y de manera más amplia contra la ciencia. Es evidente que si subinvertimos en investigación científica e infraestructura, estaremos debilitando nuestros estándares de vida y nuestra competitividad”. Por favor, señor López Obrador y gabinete, lean a Stiglitz.