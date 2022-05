Al giro activista de política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador tensa el ánimo de algunos grupos de aquí y allá, pero no afecta lo sustancial de la relación de México con Estados Unidos.

¿Cambia algo del T-MEC? ¿Deja de ayudar con su política migratoria? ¿Se opone a colaborar en el combate al narcotráfico? ¿Afecta intereses vitales de Estados Unidos? No dicen informes y reportes a la Casa Blanca.

Entonces, es irrelevante el estridente reclamo mexicano a favor de dictaduras latinoamericanas, como lo será si el presidente López Obrador asiste o no a la Cumbre, mientras no altere lo sustancial de la relación. No cambia. Knock yourselves out, Biden dixit.

El complejo y fino arte del tapadismo

Quizá la misma contundencia del triunfo de junio del 2018 creó las condiciones para que, a pesar de las negativas de Palacio Nacional, el oficialismo haya revivido el proceso del tapadismo para su candidatura presidencial.

Es un proceso que sólo admite una mano conductora, la del inquilino de Palacio Nacional, consciente como toda mayoría gobernante que su peor enemigo es una minoría en el gobierno y en el partido oficial.

Por eso, aunque la prematura señal de arranque mostró gran autoconfianza, las ambiciones encendidas ya empezaron a exigir paciencia para el fino arte de tejer una candidatura invulnerable al resentimiento de los grupos perdedores.

Persecución de militares en Michoacán

Si para quienes respetamos y admiramos a los militares de México nos apenó verlos rehuir un enfrentamiento y ser perseguidos por sicarios del crimen organizado en Michoacán, no imaginamos el sentimiento entre marinos y soldados.

Cierto, cumplen las órdenes del alto mando de evitar enfrentamientos en los cuales el entrenamiento militar derrote a los sicarios, aunque tengan mejor armamento, y deje un saldo sangriento a favor de los militares.

Cierto que a soldados y marinos han recibido inusitados encargos del Comandante Supremo e influencia en el Gobierno de la República, pero, la pregunta a los altos mandos es sólo una: ¿Paris vale una misa?

Notas en remolino

Preocupante la información oficial de que la inflación bajará sustancialmente hasta finales de 2023. Explica muchas cosas… Por favor, innecesario que el doctor Lorenzo Meyer se involucre en juegos de imaginación histórica. ¿Desde el gobierno de Fox nada bueno pasó en la relación con Cuba?... Alguien en el Gobierno de la República seguramente habrá registrado el dato de que, en Estados Unidos, por causas aún no determinadas, escasea la leche en polvo. Eso puede afectar los programas sociales en México... El director general del IMSS, Zoé Robledo, sabedor de que el fracaso del abasto de medicamentos e insumos está en lo que llaman “la última milla”, no se arriesga y ha lanzado licitación para la distribución para el instituto... Lo dicho, Cuba, a diferencia de otras naciones centroamericanas, lo que necesita es “hard cash”. Por eso los médicos cubanos a Guerrero… Sabio consejo de Amintore Fanfani, quien fuera cinco veces presidente del Consejo de Ministros de Italia: “Cuando te ensalza el enemigo, algo estás haciendo mal”…