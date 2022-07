Hoy en día y desde hace varios años se habla mucho de salud digital. Ha habido diversidad de foros, conferencias y eventos enfocados en salud digital. También han surgido infinidad de startups que buscan generar cambios en eslabón de los procesos de atención médica. La pandemia impulsó la telemedicina como nunca pero retrocede conforme se aligera el Covid19. El hecho es que a la fecha la digitalización del sistema de salud en México sigue siendo un pendiente.

El problema es que se lanzan esfuerzos aislados que no logran tomar forma o que no parecen integrarse en el sistema de salud; y hablamos específicamente del sistema privado de salud, el cual está -al igual que el público- desintegrado y fragmentado.

Platicando al respecto con Javier Potes, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales (CMH), nos hace ver que hay algo que no se ha entendido: que no se trata de sólo implementar herramientas digitales porque puede ser que se están poniendo sobre modelos de salud obsoletos. Más bien se trata de plantear nuevos modelos de atención integrales en la salud. Y estos, nos comenta, deben ser apoyados con soluciones digitales partiendo de entender el viaje de los pacientes a través de sus necesidades desde el primer síntoma pasando por la atención, seguimiento y post-atención y, por último, ayudándolos a mantener una vida sana.

Hay que entender y discutir abiertamente, primero, nuevos modelos de negocio y atención; después entender los esquemas operativos para llevarlos a cabo y, luego ya entonces, ubicar las soluciones digitales necesarias para operar dicho modelo.

CMH tiene claro el panorama de lo que hay que hacer, y ahora, se está aliando con un actor protagónico en el ámbito mundial de la tecnología: Amazon Web Services (AWS) -el brazo tecnológico de Amazon. El fin de dicha alianza es precisamente desarrollar en México nuevos modelos de atención al paciente con soluciones digitales y a partir de ahí impulsar una transformación que acerque al CMH en su objetivo por ser un ecosistema privado de salud. Actualmente, CMH conforma una red de 51 hospitales ubicados en 23 estados de la República Mexicana.

AWS no es un aliado cualquiera; se trata nada menos del que detenta la compleja nube que sostiene las más grandes plataformas internacionales como Netflix, Facebook, ESPN o la BBC de Londres, e incluso la plataforma de la NASA en Estados Unidos. La idea de esta alianza, nos comparte Potes, va más allá de la tecnología, pues incluye el análisis de oportunidades con nuevos modelos de operación y nuevos modelos de negocio buscando cómo poner de verdad al paciente en el centro.

Entre los proyectos incluidos para implementación y desarrollo de soluciones, están el Centro de Atención Virtual en Salud CMH, con proyectos como el Hospital en Casa CMH (atención post-hospitalaria) que está por arrancar en agosto del 2022, donde los hospitales del CMH ofrecerán servicios post-hospitalarios para facilitar la transición y cuidados de los pacientes del hospital a su hogar. De igual manera, los proyectos de atención primaria -Salud Primero CMH- y de atención a pacientes crónicos -Salud Contigo CMH. Todo esto, aunado al desarrollo de la interoperabilidad entre los hospitales del CMH y diferentes prestadores de salud.

Es un gran reto, y por lo mismo, nos dice Potes, va acompañado de una serie de esfuerzos de educación y capacitación. Esta segunda vertiente está enfocada en llevar a cabo sesiones educativas e intercambio de información entre los hospitales de CMH para funcionar como un ecosistema de salud.

Por lo pronto, ya están en la coorganización del foro “Transformación Digital Efectiva (Alineación entre soluciones digitales y modelos de salud) en fecha por definir. Y preparan otro foro en línea: El futuro es hoy; 9 retos para los hospitales privados, donde AWS expondrá el Reto 4: La reconversión digital en la atención a la salud.

No hay duda que la de CMH/AWS será una alianza que pondrá el ejemplo de lo que hay que hacer hacia adelante en salud digital en México.

Revuelo por clausuras de bancos de sangre

Gran revuelo generó entre los bancos de sangre del país el refuerzo repentino de la vigilancia de parte de Cofepris. Es un renglón donde el regulador sanitario decidió ahora poner la lupa. Hasta el domingo llevaba suspendidos 55 establecimientos y clausurados 3, básicamente vinculados a hospitales privados en los estados de Michoacán, Puebla y Quintana Roo, que incumplían requerimientos para su correcto funcionamiento.

Y no es que se les exigiera cosas imposibles. Entre los aspectos que se les verifica está el contar con licencia y responsable sanitario, así como incluir control en la detección de agentes transmisibles y realizar pruebas serológicas. Lo que sí, nos comentan es que los permisos antes eran definitivos y de repente les dijeron que ya tenían caducidad. Resulta que entre los hospitales afectados está el del Hospital Galenia, en Cancún, Quintana Roo.

Zenteno deja plantados a diputados

Muy decepcionados y con mal sabor de boca dejó el director del ISSSTE, Pedro Zenteno, a los legisladores integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados al haberles cancelado a la mera hora su asistencia a la sesión. Lo esperaban el pasado lunes con muchas preguntas y el funcionario les avisó unas horas antes que no llegaría. Será que no quiso enfrentarse porque no tenía respuesta a las preguntas incómodas sobre el subejercicio del presupuesto y sobre el desorden en las compras de medicamentos y demás insumos de salud...

Y continúa el subejercicio en salud

Lo que es inconcebible es que continúe el subejercicio del presupuesto para salud habiendo tanta necesidad y tantas carencias de insumos en los servicios estatales de salud. Resulta que no sólo continúa el rezago en el ejercicio del gasto programable pagado del sector público destinado a salud -en mayo disponían de 52,820 millones y gastaron 48,379 millones de pesos, 14.7% menos de lo aprobado-, sino que además el gasto en salud avanza a un ritmo mucho más lento que en el 2021. Y el recorte está sobretodo en los recursos federalizados que se envía a las entidades. Entre las más afectadas está Nayarit, Durango. Esto, conforme el oportuno análisis y reporte del diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba.

