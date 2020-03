Se ven venir pasos interesantes en la lucha antitabaco. Por un lado parece que ganan adeptos quienes apoyan el vapeo y dispositivos electrónicos dotadores de tabaco sin humo.

Hace unos días el diputado Éctor Ramírez Barba, —quien hace dos sexenios fue quien sacó adelante la ley antitabaco— encabezó un foro en Cámara de Diputados donde se expusieron pros y contras de estos controvertidos dispositivos; él abiertamente y transparente como siempre, emitió su declaración de intereses y se dijo dispuesto a discutir el uso de los dispositivos electrónicos, y no sólo como apoyo para quienes desean dejar de fumar, sino por el derecho a la libertad de quienes desean consumirlos.

A la industria cigarrera le va funcionando su persistencia en dar sus argumentos en cada oportunidad, y sobretodo aquel de que al eliminar la combustión del tabaco se reduce significativamente el daño a la salud porque al no haber humo no hay cáncer. Y en ello le ayudan los testimonios de quienes han dejado de fumar gracias a dichos vapeadores o cigarros electrónicos; es probable que sí sea menos dañino el tabaco calentado que el fumado, lo que no significa que sean inocuos.

Lo cierto: es innegable que —con todo y el decreto de prohibición— ya están en el mercado y su uso crece notoriamente, sobre todo a la luz de los amparos obtenidos por usuarios y comercializadores. El amparo conseguido por Sanborns de Grupo Carso, ha sido sólo la puntilla y no se ve cómo la autoridad pueda detener esa inercia, sobre todo ante tantos frentes abiertos: el persistente desabasto de insumos, el pendiente arranque del Insabi, el subejercicio presupuestal, el temerario coronavirus, etcétera.

Por lo pronto, la fracción de Morena metió iniciativa para actualizar la Ley General para el Control del Tabaco, y organizaciones civiles como Salud Justa, que encabeza Erick Antonio Ochoa, pugnan para que no sólo se incorporen nuevos productos, sino que de una vez se incluyan cuatro pendientes de años: ambientes 100% libres de humo; prohibición total de promoción, publicidad y patrocinios; empaquetado genérico y prohibición de aditivos.

Sesión a morir en Comisiones en Senado

Que hoy sale porque sale consenso en Senado para llevar adelante la Ley para la Regulación del Cannabis. Los integrantes de las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos (con opinión de Seguridad Pública) reanudarán hoy a la 1 de la tarde su sesión extraordinaria con el objetivo de lograr acuerdo para ya dar por dictaminada la propuesta y pasarla al pleno. Si lo logran, igual y el Legislativo alcanza a cumplir el ultimátum dado por la Suprema Corte de Justicia. El encanto se les termina el 30 de abril.

Lo importante en el ámbito de salud es que en la iniciativa sí se agregaron en transitorios los aspectos relevantes para que el cannabis pueda ser sujeto de investigación formal y, conforme se logre evidencia científica, sea incorporado al arsenal terapéutico para atender a pacientes con parámetros de seguridad, eficacia y calidad.

Massachusetts General Hospital busca vínculos con México

El que anda explorando opciones dentro del sistema mexicano de salud es el Massachusetts General Hospital. Una comitiva de representantes anda en México tocando puertas tanto con el sector privado —Centro Médico ABC—, como con el público —Instituto Nacional de Cancerología (Incan). En este último quedaron sorprendidos del buen nivel de investigación en oncología, pero en particular al Mass General le interesa colaborar en gineco-oncología, y específicamente dicho hospital con sede en Boston tiene interés en compartir su conocimiento sobre marcadores genéticos para cáncer de mama y de ovario; en colaboración académica, de investigación y docencia, telemedicina o de bancos de información genética. Sin duda, les es atractivo el mercado latino, tanto en Estados Unidos como el que reciben del exterior.