“Le asignaremos la senaduría del DF a Muñoz Ledo, pues vemos al ganador, el panista González Schmal como un futuro riesgo”, me dijo un funcionario en un pasillo del Palacio de Covián durante un receso de la Comisión Federal Electoral.

Semanas después, sabedor del “arreglo”, desde la tribuna del Senado, Porfirio Muñoz Ledo se negó a un recuento de votos y sin arrebatos de conciencia ocupó seis años el escaño que ganó en las urnas González Schmal.

Por eso en Palacio, en el Partido Oficial y las bancadas morenistas del Congreso añoran aquella Comisión Federal Electoral, visionaria, sabia, salomónica, celosa de la legalidad y, lo mejor, estructura eficaz y baratísima. ¡Qué tiempos, caray!

Talamontes criminales en las goteras de CDMX

Hace pocas semanas se difundieron videos de guardias nacionales que atendían a un compañero herido por criminales de las bandas de talamontes que operan en los bosques de las montañas circundantes de CDMX.

Nadie le dio seguimiento a la nota y, obviamente, a los mandos de la Guardia Nacional, aunque conocieron de la agresión sufrida por sus elementos y la discutieron en las mañaneras sesiones de seguridad, no les interesa “magnificar” incidentes.

Y con tal de maquillar la realidad, ni el espíritu de cuerpo hace reaccionar a la Guardia Nacional para combatir con más energía un portal informativo describió como “el cartel de los Correa”. ¿Qué necesidad de agitar las aguas, cierto?

Vacunas de Campeche, un caso para la araña

A trozos de entrevistas con protagonistas, declaraciones ambiguas y negación de la autenticidad de las vacunas Sputnik V confiscadas en Campeche ejemplifica el comportamiento de policías orientales de las autoridades sanitarias.

Podrían empezar las autoridades sanitarias con informar la razón para que la Cofepris tarde tanto en analizarlas para determinar determine la autenticidad o falsificación de lo confiscado.

Mucho pedir a funcionarios más ocupados en cubrir sus espaldas –“covering their asses”, dicen los groseros sajones. Reportar que es por la guerra entre farmacéuticas hace del affaire un caso a resolver por la clásica araña.

NOTAS EN REMOLINO

Ya nos dirá la cancillería qué negocia la Casa Blanca sobre las familias de migrantes que México no quiere recibir. O la realidad nos lo mostrará... Los dirigentes del Partido Oficial siguen la línea marcada y afirman que la oposición quiere quitarles la mayoría. ¿Por qué la sorpresa? ¿No se tratan de eso las elecciones?... Obsecuente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sale a litigar en medios su caso contra la Secretaría de la Defensa Nacional por el caso Ayotzinapa. ¿No podría hablar Alejandro Encinas con la señora Rosario Piedra? A menos que sean valores entendidos entre ellos... A pesar del éxito mediático, quizá sea muy pronto para que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum crea lo que le dicen los suyos, que el caso de Diana Sánchez Barrios no tendrá efectos electorales... El exmandatario tamaulipeco Tomás Yarrington llegó a un acuerdo con los fiscales texanos, capaz que sale pronto. Ya ve como son allá... ¿Quién se ocupa del material que se envía a los Estados para vacunar? En Tabasco no tuvieron suficientes jeringas y disolventes...