Aunque no lo reconozcan, Morena se ha ido convirtiendo en un partido de Estado, como lo fue el PRI en sus mejores momentos. López Obrador sabe que su gobierno y su 4T ya fracasaron por lo que va a hacer todo para convertir a Morena en un partido de Estado que permanezca en el poder varios sexenios.

Todavía hasta 1988 las elecciones estaban totalmente controladas por el PRI-gobierno que, además de controlar el aparato electoral, daba apoyo a sus candidatos para arrasar en las elecciones.

Cuando fui en 1988 candidato del PRI a Diputado federal, con el apoyo del gobierno abrí 15 lecherías, entregué tarjetas de abasto y resolví la mayoría de las demandas de la ciudadanía.

En la parte electoral, correspondió al partido nombrar, entre los dirigentes seccionales, a todos los funcionarios de las casillas, qué a la hora de la elección, se convirtieron en representantes de Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI controlaba también las credenciales de elector y tenía una reserva de 10,000 para cualquier emergencia, que decidí destruir.

Los seccionales del partido eran los que levantaban la demanda ciudadana y ésta se resolvía a través de ellos y de esa forma se consolidaba la fuerza y presencia del PRI. Partido y gobierno eran una sola pieza y derrotarlos era prácticamente imposible, ya que en caso necesario se recurría al fraude, como sucedió en la elección presidencial de 1988.

Al partido-gobierno se le pudo derrotar porque la presión política y ciudadana obligó, después de 1988, a una reforma electoral que dio autonomía a los órganos electorales y a los partidos la posibilidad de competir. A veces se olvida que gracias a los cambios electorales los partidos de oposición contaron con recursos y espacios en los medios de comunicación para poder competir con el partido-gobierno y se quito a éste el control de las elecciones.

Es sin duda muy atractiva, en un análisis superficial, la reforma electoral propuesta por López Obrador, pero de ser aprobada consolidaría a Morena como un nuevo partido de estado. En la última encuesta del periódico El Financiero, 82% de los encuestados apoyó reducir el número de Senadores y Diputados, 71% que sea la ciudadanía la que elija a las autoridades electorales, 68% eliminar el financiamiento público a los partidos y 68% eliminar a los diputados federales de mayoría relativa.

De aprobarse la propuesta de López Obrador, el resultado sería debilitar la pluralidad que ha evitado la violencia política, convertir a las autoridades electorales en representantes del partido mayoritario y debilitar a los partidos de oposición y la competencia política, ya que Morena, como partido-gobierno tendría el apoyo de este para financiarse y ser el único interlocutor y gestor ante la ciudadanía.

Se pudo dar la alternancia en el 2000 gracias a las sucesivas reformas electorales a partir de 1988, aprobar la reforma que propone López Obrador sería regresar al partido de Estado que existió durante más de 70 años,

La reforma no va a pasar porque el gobierno y Morena no tienen la mayoría calificada, pero es urgente hacer una campaña para explicar las verdaderas intenciones de López Obrador y no sólo ganar la votación en el Congreso, sino revertir la opinión que tiene la ciudadanía.