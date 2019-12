Posible, que hoy estén en México Jared Kushner y Robert Lighthizer para hacerle saber al gobierno de México qué acordaron la Casa Blanca y Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes.

Afirma la agencia Bloomberg que Richard Trumka, de la AFL-CIO, estuvo en la Casa Blanca para conocer los detalles del acuerdo negociado con la lideresa de la Cámara de Representantes.

La visita de hoy sería, pues, para informarnos de lo que firmaremos para que el T-MEC sea discutido y ratificado por el Congreso estadounidense. Nos dirán que todo acuerdo comercial es, de alguna manera, una cesión de soberanía.

La rebelión del crimen organizado

En el Foro del Federalismo Fiscal celebrado en CDMX, el académico Mauricio Merino habló de las dos rebeliones que amenazan al federalismo mexicano: la electoral y la del crimen organizado.

Es interesante que considera que la elección presidencial del año pasado fue una rebelión para dejar atrás lo que molestaba a la mayoría, un cierto hartazgo, como dijo el uruguayo José Mujica, no una conversión de la mayoría a la izquierda.

La otra rebelión, grave y silenciosa, violenta, dijo el académico, es la del crimen organizado, pues las bandas criminales han capturado el control de territorios, de economías y procesos políticos. “No podemos hacernos de la vista gorda”, advirtió.

De policías y de ministerios públicos

No debe sorprendernos que, ensimismados en el espectáculo legislativo que significó la elección de una nueva ministra de la Suprema Corte, en realidad los senadores, atrapados en el proceso político, no tomaron nota de los diagnósticos que escucharon.

Oyeron —sin escuchar— que la aspirante Ana Laura Magaloni les explicó cómo el descuidar la preparación de policías y agentes del Ministerio Público ha significado la mayor amenaza a la procuración de justicia.

Asombroso que todas las lúcidas mentes legislativas no percibieron la advertencia de que, sin capaces y eficientes policías de investigación y agentes del Ministerio Público, toda la reforma del sistema de justicia penal se puede ir por el caño.

Notas en remolino

A propósito de comercio internacional, la administración de Donald Trump acaba de darle un duro golpe a la Organización Mundial de Comercio, la cual deberá someterse a las nuevas ideas del mandatario estadounidense. Una más... Tendrá el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que reclamar en Palacio Nacional que los guatemaltecos que gastan millones en territorio chiapaneco en temporada navideña no podrán hacerlo, pues el Instituto Nacional de Migración no tiene visas para permitirles cruzar... Por cierto, algunas “preguntas” en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador parecen ser instrumentos de grillas de la burocracia de la 4T. Grillas cortesanas, vamos... Se anuncia en Chihuahua que, hasta febrero del 2020, habrá audiencia para el único detenido por el asesinato de Miroslava Breach, cuando se cumplirán casi tres años del crimen. Justicia expedita... Algunos se sorprendieron porque el embajador estadunidense Christopher Landau y el procurador William Barr estuvieron en la basílica. Son católicos y allá no simulan laicismo.