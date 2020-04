Un respiro a los comentarios de estrategia, contexto y empresas para reflexionar precisamente sobre cosas más IMPORTANTES.

IMPORTANCIAS: siempre habrá cosas urgentes, pero habrá que dar prioridad a lo IMPORTANTE. Un respiro a los comentarios de estrategia, contexto y empresas para reflexionar precisamente sobre cosas más IMPORTANTES. La filosofía en SNX y de la COMUNIDAD a la que nos dirigimos (“conjunto de personas que coinciden en la forma de pensar y actuar”) es la de construir y preservar patrimonios, pero siempre hemos dicho que la construcción y preservación de patrimonios no puede ser vista como un fin, sino como un medio. Un medio que nos permita no descuidar aspectos mucho más IMPORTANTES como la salud y la compañía (¡felicidad!). A punto de iniciar una semana más de aislamiento, mi hijo Bruno recibió una carta de su escuela el Instituto Piaget (Carlos y Martha también fueron egresados hasta terminar su bachillerato) que me gustó muchísimo y no pude no compartirla con ustedes. Invita a las familias a estar unidas a sobrellevar el aislamiento al entender que es por nuestra salud. A fortalecernos y apoyarnos mutuamente. Ante la potencial aburrición y hartazgo, no olvidemos que no todo esta cancelado con el aislamiento:

• EL SOL NO ESTÁ CANCELADO

• LA PRIMAVERA NO ESTÁ CANCELADA

• LAS RELACIONES NO ESTÁN CANCELADAS

• EL AMOR NO ESTÁ CANCELADO

• LEER NO ESTÁ CANCELADO

• EL CARIÑO NO ESTÁ CANCELADO

• LA MÚSICA NO ESTÁ CANCELADA

• LA IMAGINACIÓN NO ESTÁ CANCELADA

• LA BONDAD NO ESTÁ CANCELADA

• LAS CONVERSACIONES NO ESTÁN CANCELADAS

• LA ESPERANZA NO ESTÁ CANCELADA

¡SIN EXCUSAS!: personalmente he podido convivir más con la familia, nos retamos a llevar a cabo actividades que de otro modo no haríamos y resulta divertido. No culpemos a nadie más de nuestra condición, nuestra actitud construye nuestros días. ¡Gracias Mariano (Miranda, director del Instituto Piaget) por recordar esto a los chavos y a todos nosotros!