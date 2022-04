El presidente Andrés Manuel López Obrador le quitó la válvula a la olla de presión que se venía gestando por la preocupación de un eventual control de precios.

No es control de precios dijo tajantemente, al informar que su gobierno presentará un plan antiinflacionario el próximo 4 de mayo.

Se establecerán precios de garantía con el objetivo de lograr precios justos de una canasta básica.

Reveló que el gobierno trabaja con los productores, distribuidores y grandes cadenas comerciales para enfrentar la carestía.

Se van a establecer precios de garantía en 24 productos básicos; se va a garantizar precios justos en: maíz, frijol, arroz, leche, entre otros. Para ello se está buscando alcanzar un acuerdo con los grandes productores de alimentos y con distribuidores y con las tiendas comerciales.

El Jefe del Ejecutivo ratificó que no habrá aumentos en las gasolinas, el diésel y la electricidad. El objetivo central es el de impulsar las actividades productivas para que el país sea autosuficiente en productos básicos. Habrá que esperar a conocer los detalles de este plan antiinflacionario del gobierno mexicano.

Pero por lo pronto, al descartar un control de precios, parece una vía más congruente con la realidad económica.

Tendremos que ver qué implica y cuánto se invertirá en el esquema de precios de garantía y de qué forma se aplicará.

El control de precios fue aplicado en México durante la década de los 80s y provocó mercados negros, desabasto y acaparamiento y terminó por dañar a la población de menores ingresos.

Es positivo que el gobierno busque aminorar el impacto de esta creciente oleada inflacionaria mundial, pero hay que esperar a conocer qué es exactamente lo que propone para determinar su viabilidad y efectos positivos o negativos.

Incluso el Fondo Monetario Internacional ha sugerido que los gobiernos procuren apoyos temporales para evitar crisis sociales derivadas de la inflación.

Veremos.

Pujan por Banamex: Banorte, Santander e Inbursa

Siguen levantando la mano los interesados en la compra de Banamex.

El Grupo Financiero Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim ratificó su interés en participar en la puja por Banamex. No iría solo. Participará con otros inversionistas, aunque no abrió todas sus cartas y no dio mayores detalles.

Fue Frank Ernesto Aguado, director de Relación con Inversionistas del banco, quien comentó que Inbursa participará con una oferta. Sin embargo advirtió que dependerá de que Citi venda la institución a buen precio.

Antier, Santander reiteró su interés en la compra de Banamex a pesar de que el presidente de México ha expresado su deseo de que se venda a inversionistas nacionales.

Fue justo el día en que la presidenta de Santander, Ana Botín, se reunió en México con el presidente López Obrador, cuando Banorte, de Carlos Hank González informó que había iniciado conversaciones con Citi. Lo que pone a la venta Citi son los negocios de banca empresarial y de consumo bajo la marca de Banamex, así como sus divisiones de afores y seguros, además de su acervo cultural.

El proceso, se ha dicho, llevará muchos meses. Por lo pronto se está iniciando el acercamiento de los interesados con la apertura del Cuarto de Datos (dataroom) de Banamex.

Banamex representa una gran oportunidad de negocio bancario.

Todavía no hay nada para nadie y la moneda sigue en el aire.

Atisbos

SAT-IMSS.- Que el Régimen Simplificado de Confianza con el que se cobra una tasa de entre 1.5 y 2.5% de Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas con ingresos inferiores a 3.5 millones de pesos, está siendo un éxito.

Aumentó sustancialmente la recaudación y aumentó el número de contribuyentes.

El SAT que encabeza Raquel Buenrostro está en conversaciones con el IMSS, de Zoé Robledo, para convertirse en una ventanilla de promoción de inscripción al IMSS con cuotas preferenciales que dé acceso inmediato a la seguridad social, al sistema de pensiones, guarderías y maternidad entre otros, a los contribuyentes de bajos ingresos.

Los potenciales beneficiarios serían todas las personas físicas con ingresos inferiores a los 3.5 millones de pesos al año. Buena noticia.

marcomaresg@gmail.com