Cuando hablo de dinero y de finanzas personales, siempre aclaro que el dinero es un medio para lograr algunos de nuestros objetivos de vida, para que podamos alcanzar aquello que es verdaderamente importante para nosotros.

En ese sentido, debemos de tener muy claras cuáles son esas metas que necesariamente parten de nuestros valores fundamentales, y estar alineados con ellos. De lo contrario, es muy fácil confundirse.

Por ejemplo, un joven puede pensar que sus objetivos son irse de viaje con los amigos el próximo verano y comprar en celular de última generación. Sin duda son metas legítimas por las que vale la pena luchar. Sin embargo, debemos añadir que este joven piensa casarse en dos años, y de hecho abrió una cuenta de ahorro con su pareja, en la que buscan juntar para el enganche de un departamento.

Quizá no pueda hacer todo esto a la vez, porque el dinero es limitado. Entonces tendrá que tomar una decisión. ¿Qué es más importante para mí? ¿El departamento, el viaje o el celular? Posiblemente tenga que prescindir de alguna de ellas y priorizar.

Aunque no nos damos cuenta, eso es exactamente lo mismo que nos pasa todos los días. Porque hay muchísimas cosas que queremos hacer y comprar, pero no nos alcanza para todo. Por eso es tan importante tener claras nuestras prioridades. ¿Qué va primero y qué va después? ¿Qué tengo que posponer, o de plano de qué deberé prescindir? Es fundamental, porque si no tomamos estas decisiones acabaremos con un consumo desordenado y muy probablemente, acumulando deudas.

Tristemente, me he dado cuenta, muchas personas no tienen claras cuáles son sus prioridades en la vida y ése es el origen de muchos problemas financieros.

A lo largo de los años me ha tocado ver esto muchas veces. Hay personas que me dicen, por ejemplo, que el retiro es una de sus metas más importantes. Pero cuando les pregunto cuánto han ahorrado para ello, la respuesta suele ser “nada”. Cuando indago las razones, salen todos los pretextos: “Tenemos muchos gastos y no nos alcanza para ahorrar”. Curiosamente, sí les alcanzó para comprarse una nueva pantalla plana a meses sin intereses durante el pasado Buen Fin.

Eso nos permite darnos cuenta de qué tan fácil es confundir las prioridades, pero además de cómo dejamos que ciertos gastos que no son una necesidad sino un gusto nos alejan de aquello que es verdaderamente importante para nosotros.

De hecho, éste es el primer paso para hacer un presupuesto que funciona: sentarnos a decidir cómo nos vamos a gastar cada peso que tenemos en la bolsa. Como el ingreso es limitado y no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, tenemos que priorizar. Y eso implica también dejar de gastar en cosas que son menos relevantes para lo que en realidad queremos.

Sin embargo, mucha gente hace lo contrario. Tiene problemas en la vida y busca llenar ciertos vacíos con cosas materiales, satisfactores de corto plazo que suelen distraer de las cosas relevantes. Lamentablemente es un círculo vicioso: comprar el último celular, cambiar el coche, remplazar la lavadora, adquirir la pantalla plana de última generación, entre muchas otras cosas.

Todo esto se vale, pero no a costa de lo que verdaderamente nos importa. Porque entonces se convierten en distractores que nos alejan de nuestro objetivo.

Muchos lectores me buscan hoy en día porque tienen deudas y no saben cómo salir de ellas. No cuentan con un fondo para emergencias, no tienen dinero ahorrado. En pocas palabras, lo deben todo. Se han metido en un estilo de vida que simplemente no pueden pagar, hasta que la realidad les alcanza y se ven sumergidos en un agujero demasiado profundo, del cual no ven salida.

En este caso, el principio es el mismo, saber lo que verdaderamente queremos en la vida. Seguramente la prioridad en ese momento será una: salir de deudas, para después enfocarnos en las demás.

