La vía mexicana para atender la crisis provocada por la migración centroamericana ha sido la propuesta para atender las causas, mediante la puesta en marcha de un programa de ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras.

Hasta ayer, Washington no sólo no había mostrado interés en la vía mexicana, pues desde hace casi cuatro meses canceló un programa de ayuda institucional para las tres naciones del llamado triángulo del norte centroamericano.

Ayer, Morgan Ortagus, vocera del Departamento de Estado, anunció la entrega de más de 400 millones de dólares de ayuda a las naciones centroamericanas mencionadas. O Washington parpadeó primero o en Florida en su mitin de hoy, Trump nos partirá la mandarina en gajos.

El presupuesto es sólo una gran cobija

A pesar de los encandilados diagnósticos, el gobierno lopezobradorista se ha confrontado con la dura, durísima realidad presupuestal en un país cuya capacidad recaudatoria está limitada por la informalidad que fuera válvula de seguridad.

Con la narrativa de la austeridad y el clamor de “no más derroches” han cortado y recortado gastos y nóminas para luego quejarse porque la gente no tiene la pasión suficiente para ganar menos y trabajar mucho más.

Así, para, según dicen, tener recursos para algún programa de becas, cierran 300 clínicas del IMSS Bienestar. Para ayudar a los más necesitados, descobijan a otros necesitados. Recortaron un extremo de la cobija, para luego coserlo en el otro extremo.

Tic tac, eventuales ajustes al gabinete

Todavía en la gira del pasado fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió el estribillo de convocar a que le ayuden para mover al elefante reumático que es el gobierno, porque no se mueve al ritmo que quisiera.

Antes de la celebración del próximo 1 de julio, cuando se cumpla un año del triunfo arrollador en las urnas que lo llevó a la Presidencia, seguramente revisa encargos, objetivos y logros de cada miembro del gabinete.

Es posible, sólo posible, que esa revisión se convierta en una suerte de evaluación de desempeños. Y también es posible que, después de la gran celebración en el zócalo, haya cambios que también podrían ser ajustes de cuenta de las rencillas en el gabinete.

NOTAS EN REMOLINO

Todos los gobernadores, aun los de Morena, revisarán con lupa el mitin en Durango, en el cual el presidente de la República, en votación a mano alzada, echó abajo un proyecto conjunto entre duranguenses y coahuilenses para la vialidad de Laguna. Pagó José Rosas Aispuro el precio por haber vencido a Morena en las pasadas elecciones... Cuidado con las votaciones a mano alzada, eran posibles en la Atenas clásica porque todos sus ciudadanos cabían en el ágora para votar. Aquí somos 125 millones. Ni con una gigantesca videoconferencia... Es obvio que se reanudó la colaboración con la DEA. Lo demuestra la confiscación del laboratorio de fentanilo en Nuevo León. Bueno, en vísperas del discurso de Trump, que puede abordar el tema. Y no para felicitarnos, esté usted seguro... El senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, tiene la encomienda de bloquear, como sea, los esfuerzos de la oposición para que comparezcan la oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, y el titular de Salud, Jorge Alcocer. Por lo pronto, ahí la lleva... Por cierto, ya saben en Palacio que lo de la revocación de mandato tendrá dificultades en pasar, porque la oposición y no pocos aliados de Morena no quieren que el presidente figure en las boletas electorales del 2021... A propósito de Palacio Nacional, las tensiones internas se reflejan ya en los cotidianos señalamientos a funcionarios actuales. Aunque algunos son desechados como “politiquería”...