México, tan lejos de Europa y tan cerca del caos

Josep Borrell suele ser claro, y por lo tanto polémico. Los laberintos del lenguaje son recorridos habitualmente por los diplomáticos. No así Borrell.

Catalán, pero enemigo del independentismo, dijo no hace mucho que Zelenski no es de los políticos que huya del país en un coche. El destinatario parecía que era Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española luego de encabezar el descarrilamiento de la Constitución en octubre del 2017. Luego de ser criticado por independentistas, Borrell los calificó de provincianos y de falta de cultura geopolítica.

El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea dejó en claro que su comentario lo hacía en referencia a Viktor Yanukovich, presidente de Ucrania que huyó a Rusia ocho años atrás luego de la llamada revolución del Euromaidán.

”Lo último que me pasa por la cabeza en estos momentos (en referencia a la guerra en Ucrania), es el señor Puigdemont”, concluyó la polémica.

Borrell dejó en claro, el pasado lunes, lo que ya sabíamos tiempo atrás: La Unión Europea ha degradado a México en el área de confianza. En una nota del corresponsal en Bruselas Inder Bugarin de El Universal, narra una interacción que sostuvo Borrell con el representante de la UE en México, Gautier Mignot el pasado lunes durante una reunión entre embajadores comunitarios con el Alto Representante.

“¿Escuchaste lo que dijo el presidente mexicano recientemente?”

No es fácil rescatar una agresión del presidente López Obrador hacia la Unión Europea; han sido varias. La que dejó por escrito fue la carta a los europarlamentarios luego de que estos señalaran su preocupación por las embestidas del presidente AMLO en contra de periodistas.

La Unión Europea, en su modelo geopolítico actual, ubica a México como miembro de un grupo de países “bisagra” que contribuye a un “desordenado” mundo multipolar”.

Bruselas entiende que, junto a México, Turquía, India, Brasil, Sudáfrica e Indonesia son países "bisagra”; degradados en confianza, porque "no siempre siguen” los valores de política exterior de la Unión Europea.

Josep Borrell y, por supuesto, el embajador Gautier Mignot saben de la jibarización de la política exterior del actual presidente AMLO; entienden que el dogma dirige las simpatías de AMLO hacia regímenes no democráticos como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Cuba; conocen que la veneración sobre Evo Morales no se sustenta en la libre autodeterminación de los pueblos, pues en 2016 la mayoría de los bolivianos le expresaron a Morales que ya no lo querían ver en la boleta electoral. Borrell y Mignot saben que lo único que le preocupa a AMLO sobre la guerra en Ucrania es la inflación.

Saben que la idea de AMLO de construir una Unión Europea en América Latina fue sólo para elaborar comunicados de prensa.

Es la realidad: la UE degrada a México.

@faustopretelin