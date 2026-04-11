Sindicato del Metro denuncia falta de mantenimiento en el 70% de los trenes del STC

El Sindicato Nacional de los Trabajadores del Servicio de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México ha incumplido con los estándares de seguridad y calidad que merecen los millones de pasajeros que lo usan a diario.

A través de un comunicado, el gremio acusó que las autoridades capitalinas no han atendido sus demandas y necesidades, toda vez que “son urgentes para poder cumplir con el mantenimiento de las vías, trenes e instalaciones fijas con que opera el Metro”.

De acuerdo con el sindicato, las constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes evidencian el completo abandono de este medio de transporte, lo cual pone en riesgo la seguridad de los usuarios y trabajadores.

“Resulta inaceptable que pese a las reiteradas solicitudes que hemos hecho de manera personal y por escrito a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, éstas continúen postergando soluciones reales y efectivas”.

El sindicato detalló que de un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido el mantenimiento general, contando con más 2 millones de kilómetros recorridos, siendo el límite para su mantenimiento de 750 mil kilómetros.

Sostuvo que el 30% de los trenes reciben mantenimiento parcial, 84 trenes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones, y sólo 68 trenes -los cuales circulan en las Líneas 1 y 12- son los únicos que operan en buenas condiciones.

El SNTSTC Metro agregó que los equipos de instalaciones fijas, con más de 50 años en operación, son obsoletos y no se les brinda el mantenimiento adecuado por falta de presupuesto. Asimismo, que las vías por donde circulan los trenes se encuentran en pésimas condiciones por la falta de un mantenimiento adecuado.

Ante esta situación enumeraron sus exigencias para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores: