Netanyahu critica a líder turco por propuesta de tregua en Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, arremetió el sábado contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por sus llamados a un alto el fuego con Irán, lo que generó una contundente respuesta de la presidencia turca.

"Israel, bajo mi dirección, seguirá luchando contra el régimen terrorista iraní y sus aliados, a diferencia de Erdogan, que los protege y ha masacrado a sus propios ciudadanos kurdos", declaró Netanyahu en X.

Poco después de la conclusión de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Erdogan advirtió el miércoles de "posibles provocaciones o actos de sabotaje" susceptibles de comprometer la tregua, sin dar más detalles.

También pidió, en una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, que las dos semanas de tregua se "aprovechen para alcanzar un acuerdo de paz duradero", y que "en ningún caso se comprometa ese proceso".

La presidencia turca reaccionó a los ataques de Netanyahu acusando al líder israelí de haber "orquestado un genocidio en Gaza y atacado a siete países de la región".

Burhanettin Duran, director de comunicación de la presidencia turca, dijo que Netanyahu atacó "a nuestro presidente por desesperación".

"Este criminal objeto de órdenes de detención (...) está arrastrando a la región al caos y el conflicto como estrategia de supervivencia política", agregó Duran.

Antes de estos intercambios virulentos entre Israel y Turquía, la fiscalía de Estambul anunció que prepara la imputación de 35 personas, incluido Netanyahu y sus ministros de Defensa, Israel Katz, y Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Las imputaciones se deben al abordaje de la "Flotilla de la Libertad" frente a las costas de Gaza el año pasado, cuando llevaba ayuda al territorio palestino.

El acta de acusación pide penas de prisión por los delitos de "genocidio", "privación de libertad" y "tortura" cometidos por Israel contra la población de Gaza y los activistas de la flotilla.