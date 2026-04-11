EU e Irán no alcanzan acuerdo de paz; vicepresidente Vance se retira de Pakistán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció el domingo que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la "oferta final y mejor".

"Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo", declaró Vance en una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde el sábado iniciaron las negociaciones de paz con Irán.

"Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan", declaró Vance, tras lamentar la ausencia de un "compromiso firme" iraní de renunciar a las armas nucleares.

Irán: "Exigencias irrazonables" de EU hicieron fracasar las negociaciones

Las "exigencias irrazonables" de Estados Unidos hicieron fracasar las negociaciones en Islamabad para poner fin a la guerra en Oriente Medio, afirmó el domingo la televisión estatal iraní.

"La delegación iraní negoció sin descanso y de manera intensiva durante 21 horas para defender los intereses nacionales del pueblo iraní. Pese a las diversas iniciativas de su parte, las exigencias irrazonables de la parte estadounidense impidieron que las negociaciones avanzaran", publicó en Telegram la televisión IRIB.