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Magnicharters cancela repentinamente sus operaciones; AFAC coordina el apoyo a pasajeros afectados
La aerolínea indicó que los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo.
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) coordina con las aerolíneas nacionales la estrategia de apoyo y protección a los pasajeros afectados tras el anuncio de cancelación de operaciones dado a conocer por Magnicharters este día.
El objetivo es que los pasajeros puedan volver a sus lugares de origen en pleno cierre del periodo vacacional de Semana Santa, de acuerdo con información oficial.
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Entre los destinos a los que llegaba esta empresa están: Cancún, Monterrey, Mérida, Ciudad de México y Huatulco.
Este sábado, la línea aérea sorprendió con el siguiente mensaje en su sitio web y redes sociales:
La empresa Magnicharters, la aerolínea turística de México, informa a la opinión pública que, debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo. A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla.
Sin ofrecer detalles, pidió a sus clientes comunicarse al número 55 5141 1351 para resolver dudas.
Con base en datos de la AFAC, durante el primer bimestre del año Magnicharters atendió a 7,500 pasajeros con un par de aviones (en enero operaba tres).