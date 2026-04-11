Magnicharters cancela repentinamente sus operaciones; AFAC coordina el apoyo a pasajeros afectados

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) coordina con las aerolíneas nacionales la estrategia de apoyo y protección a los pasajeros afectados tras el anuncio de cancelación de operaciones dado a conocer por Magnicharters este día.

El objetivo es que los pasajeros puedan volver a sus lugares de origen en pleno cierre del periodo vacacional de Semana Santa, de acuerdo con información oficial.

Entre los destinos a los que llegaba esta empresa están: Cancún, Monterrey, Mérida, Ciudad de México y Huatulco.

Este sábado, la línea aérea sorprendió con el siguiente mensaje en su sitio web y redes sociales:

La empresa Magnicharters, la aerolínea turística de México, informa a la opinión pública que, debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo. A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla.

Sin ofrecer detalles, pidió a sus clientes comunicarse al número 55 5141 1351 para resolver dudas.

Con base en datos de la AFAC, durante el primer bimestre del año Magnicharters atendió a 7,500 pasajeros con un par de aviones (en enero operaba tres).