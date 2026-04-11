Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar alto el fuego de la Pascua ortodoxa

Rusia y ⁠Ucrania se acusaron mutuamente el sábado de violar un breve alto ⁠el fuego en la guerra que mantienen desde hace cuatro años, a las pocas horas de la tregua establecida con motivo de la Pascua ortodoxa.

Los gobernadores ⁠de dos regiones fronterizas rusas afirmaron que ⁠drones ucranianos habían atacado objetivos en Kursk y Belgorod, hiriendo a cinco personas.

El Estado Mayor del ejército ucraniano afirmó por su parte que las fuerzas rusas habían violado los términos de la tregua de 32 horas en 469 ocasiones, incluyendo acciones de asalto, bombardeos y ataques con drones.

El alto el fuego, anunciado el jueves por el presidente ruso, Vladimir Putin, entró en vigor a las 1300 GMT. Su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que lo respetaría.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones sobre actividad militar.

Según el calendario de la fe ortodoxa, dominante tanto en Rusia como en Ucrania, este año la Pascua se celebra el domingo.

Las agencias de noticias rusas informaron que Putin asistió a los oficios tras la medianoche en la enorme catedral de Cristo Salvador de Moscú.

En su mensaje, citado por las agencias, Putin describió la Pascua como el "triunfo del amor, el bien y la justicia". También expresó su agradecimiento al patriarca ortodoxo Kirill por su apoyo a quienes luchan en la campaña militar de Rusia, descrita como una "operación militar ⁠especial".

Durante un alto el fuego similar de ⁠30 horas acordado el año pasado ⁠con motivo de la Pascua, cada bando acusó al otro de violaciones.

Zelenski, en su discurso ⁠nocturno en video, no hizo referencia a las supuestas violaciones del alto el fuego. Repitió que Ucrania respetaría la tregua y deseó que pudiera mantenerse en vigor durante más tiempo.

"Sería lo correcto que el alto el fuego continuara más allá de esto", destacó. "Hemos hecho esta propuesta a Rusia y, si Rusia vuelve a elegir la guerra en lugar de la paz, demostrará al mundo, y en particular a Estados ⁠Unidos, quién quiere realmente qué".

Zelenski ha propuesto el cese de los combates en varias ocasiones, pero ha sido rechazado por Moscú, que afirma estar buscando una solución global.