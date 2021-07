Ayer 20 de julio, como en muchas otras ocasiones, el Gobierno de la República dio por resuelto el gravísimo problema de desabasto de medicamentos e insumos médicos que ha sido crónico en el sector salud desde hace 30 meses.

Como en otras ocasiones, se sostuvo que ya está en México el 25 por ciento de los medicamentos e insumos comprados por el Gobierno de la República y algo de lo adquirido por la UNOPS, que el resto está en camino.

Uno, díscolo, recuerda que no es la primera vez que dicen “ya están en camino” y se pregunta si no malinformarían a Palacio, porque hacen del creer que ahora sí acabó el desabasto en un cuasi religioso acto de fe a cotejar con la realidad.

Extinción de dominio y sus excesos

La exministra de la Suprema Corte de Justicia Margarita Luna Ramos ha publicado un sintético y valioso análisis jurídico de la figura de extinción de dominio, de uso generalizado durante el quehacer del actual régimen.

Señala las innumerables trasgresiones constitucionales de los legisladores que aprobaron la actual Ley Nacional de Extinción de Dominio y como abre puertas a su uso arbitrario y discrecional.

Ah, pero para su inconstitucionalidad hay que ser parte interesada. Quien lo sea, seguro, es porque le aplicaron la ley y hasta congelaron sus cuentas. No tendrá con qué pagar un costoso juicio de inconstitucionalidad ante la Corte. ¿Quién corregirá la indefensión en que dejaron a la sociedad?

Habrá noches de los cuchillos largos

Cada vez circula más eso que, para citar a Eduardo Ruiz Healy, se rumore, se dice, se chismea, de las instrucciones recibidas por el Partido Oficial acerca de cómo reaccionar al dos de agosto, ya celebrada la farsesca “consulta popular”.

Tienen una larga lista de opciones, algunas ya comentadas en otros espacios, por lo que dependerá del resultado oficial de la “consulta” el conjunto de acciones que llevará a cabo el Partido Oficial.

Haiga sido como haiga sido, júrelo que nombrarán “inquisidores”, tan soberbios como lo eran los del Santo Oficio. Y, quizá vivamos muchas noches de cuchillos largos. No correrá sangre, pero será peor el infierno de aquellos que suban al cadalso de “juicios populares”.

NOTAS EN REMOLINO

Con todo respeto a las canas del titular de la SSA Jorge Alcocer, para quienes tenemos hijos nunca puede ser exagerado reclamar sus medicamentos. Es deshonesto calificar de exagerados sus reclamos... Han pasado casi diez meses desde aquel septiembre en que, al renunciar Jaime Cárdenas a la dirección del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado denunció malos manejos y corrupción de la administración de quien le precedió en el puesto. Hasta la fecha no se sabe que alguna autoridad haya abierto una investigación y menos, claro, que haya perdido el sueño por ello... Si el padrón electoral que dicen se venda en 20 mil pesos trae nombres y direcciones, no datos biométricos, es el listado al que accesan los representantes de los partidos. No sería la primera vez que lo negocian. Ya una vez sancionaron a Movimiento Ciudadano y otra al PT. Pelillos a la mar... Cuidado con quienes dicen querer “refundar” al PRI. Cambian una vocal y kaput...