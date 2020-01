¿Sabía usted que existe un sitio y una aplicación que se llama MXPlay y que le dicen “el Netflix de los medios públicos”? Fue lanzada en noviembre de 2018; incluye contenidos en vivo de Canal 14 y Canal Once, documentales, series y cápsulas del Instituto Mexicano de la Radio. La idea es extraordinaria y el nombre genial, pero la plataforma es muy pobre.

El sitio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) invita a descargar la app en los sistemas operativos iOS y Android, pero no está plenamente desarrollada. Su dominio en Internet no es amigable (https://mxplay.pontiscloud.com/pages/video/d/ver). El acceso a las producciones de la TV pública es gratuito, pero quien visite la plataforma desde el extranjero debería pagar una suscripción. Previamente, el contenido tendría que ser muy atractivo.

Para ingresar hay que registrarse con correo y contraseña, pero no solicita nombre, edad o género, tampoco preferencias de temas. Las plataformas de video en streaming son tecnologías de datos que mediante algoritmos permiten crear comunidades y personalizar contenidos y búsquedas. Sin estos datos personales, debidamente protegidos y encriptados, las plataformas Over the Top (OTT) no habrían crecido exponencialmente ni se distinguirían de las señales lineales de TV.

Al ingresar a la plataforma, lo primero que aparece es el documental “Cercanía y debate”, retazos de propaganda audiovisual sobre el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Ya chole de oficialismo hasta en la plataforma digital de los medios públicos. Al reproducir un contenido y después cambiarlo por otro, el audio se sigue escuchando incluso en otra ventana. La calidad de imagen no es sobresaliente.

MXPlay tiene una cuenta de Twitter (@MxPlay) sin ávatar, con sólo dos seguidores (yo soy uno de ellos) y sin tuits. Sigue siete cuentas que son los medios públicos federales. Las redes sociales de las plataformas de streaming funcionan para promocionar estrenos y añadir contenidos adicionales a las series, películas y programas, como una estrategia transmedia que conecta e interactúa con los usuarios y suscriptores.

Por ley el SPREM tiene la atribución de “fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en la prestación de los servicios de los medios públicos de radiodifusión”. Como lo demuestran Netflix, Amazon Prime Video, Clarovideo, Hulu, Disney+ y Apple TV+, las plataformas de video sobre demanda requieren la más avanzada tecnología de procesamiento, transmisión en streaming y de almacenamiento en la nube. Son plataformas sociales, de innovación constante e inversión considerable y permanente. A la infraestructura digital no se le puede dejar en el abandono tecnológico ni en la orfandad financiera como sí ocurre actualmente con los medios públicos mexicanos.

Una plataforma de streaming como MXPlay puede ser la salvación de los medios públicos para ser relevantes y construir nuevas audiencias. La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revela que 46% de las personas acostumbraron ver contenidos en Internet en 2018, a diferencia de 25.8% en 2015.

El estudio Hábitos de Consumo de Medios de Comunicación por Jóvenes del IFT reconoce que “el consumo de contenidos audiovisuales se ha transformado a partir de la digitalización de la información y el desarrollo de dispositivos que facilitan el acceso. Dichas innovaciones tecnológicas han modificado la disponibilidad, el acceso y las prácticas de consumo audiovisual de los sujetos, principalmente de las juventudes (…), que no sólo llevan a cabo sus consumos audiovisuales en medios tradicionales (TV y radio), sino que han incorporado, de manera permanente, el uso de dispositivos móviles, redes sociales y plataformas en línea”.

Ese mismo estudio revela las ventajas de las plataformas de contenidos audiovisuales en línea sobre los sistemas de TV tradicionales: variedad de contenidos, disponibilidad, accesibilidad, la mayoría no tiene publicidad, calidad de la imagen, producciones propias y originales y calidad en los contenidos.

Con plataformas (sub)desarrolladas como MXPlay, los medios públicos tienen la oportunidad (o la están perdiendo) de estar a la vanguardia digital y de hacer llegar sus contenidos al mayor número de personas, procurar la más amplia audiencia, la máxima continuidad y cobertura geográfica y social (como le ordena la ley al SPREM), además de distribuirlos de la forma como están siendo consumidos por el sector juvenil.

La más avanzada plataforma OTT de un medio público es iPlayer de la BBC. Todos los contenidos audiovisuales de la emblemática televisora británica se encuentran en iPlayer; su consumo gratuito sólo es permitido en Reino Unido. iPlayer fue la respuesta de la BCC para enfrentar una crisis de pérdida de audiencias juveniles, las cuales pasan más tiempo viendo Netflix que todos los servicios de televisión de la BBC. La emisora pública británica lidera otra plataforma digital por suscripción llamada BritBox, que integra programas de sus competidoras ITV, Channel 4 y Channel 5.

El objetivo de iPlayer y BritBox es recuperar audiencias y competir contra Netflix, porque el dignóstico de la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) del Reino Unido es categórico: “ha habido un cambio importante en los hábitos de visualización del Reino Unido, con la cantidad de suscripciones a servicios de transmisión de televisión, como Netflix, superando a los de la TV de pago tradicional por primera vez… Los gastos combinados de la BBC, ITV, Channel 4 y Channel 5 de 2,500 millones de libras en programas originales hechos en Reino Unido en 2017 representaron un mínimo histórico... La cantidad de tiempo dedicado a ver la transmisión de televisión en el televisor ha seguido disminuyendo… Hemos visto una disminución en los ingresos de la TV de paga, una caída en el gasto en nuevos programas por parte de los organismos públicos de radiodifusión y el crecimiento de gigantes mundiales de transmisión de video. Estos desafíos no pueden ser subestimados”.

Los medios públicos en la Cuarta Transformación acuñaron el lema #UnidosporlasAudiencias. La única forma de estar realmente unidos es mediante MXPlay, para que el esfuerzo combinado de todos tenga una sola plataforma de distribución. Así está ocurriendo con el conglomerado europeo de medios ProSiebenSat.1 en Alemania, que engloba emisoras de radio, canales de TV abierta, TV por suscripción, sitios web y editoriales. Con la plataforma Salto en Francia integrada por France Télévisions, TF1 y M6. Y con el OTT Wavve en Corea del Sur operado por SK Telecom y las tres televisoras en abierto KBS, MBC y SBS.

Para enfrentar a los gigantes del streaming y recuperar audiencias, la unión hace la fuerza. Pero se requieren plataformas de primera, no de cuarta.

* El autor es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

Twitter: @beltmondi